Российские миллиардеры Роман Абрамович и Дмитрий Рыболовлев вошли в рейтинг самых богатых владельцев спортивных команд по версии Forbes.

Владелец «Челси» идет в списке на восьмом месте. Издание оценивает его состояние в 12,2 млрд евро, что на 28% больше, чем в прошлом году. Рыболовлев, который владеет «Монако», расположился на 18-й строчке с состоянием в 5,6 млрд евро и приростом 2% за год.

На первой строчке идет миллиардер из Индии Мукеш Амбани (€71,4 млрд), которому принадлежит крикетный клуб «Мумбаи Индианс». За год его капитал увеличился на 130%. На второй позиции – владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер (€58 млрд), третий – Дэниел Гилберт, хозяин клуба НБА «Кливленд Кавальерс» (€43,9 млрд), сообщается на сайте Forbes

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Среди футбольных владельцев самым богатым оказался миллиардер Франсуа Пино, которому принадлежит «Ренн». Его состояние оценивается в €35,7 млрд.

Восьмую строчку с Абрамовичем разделил Дэвид Тэппер, хозяин клуба НФЛ «Каролина Пантерс».

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