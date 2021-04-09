Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович снимется в новом фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Шведский форвард исполнил роль персонажа по имени Антивирус.
В картине подобрался каст знаменитых актеров, в их числе – Венсан Кассель, Пьер Ришар и Марион Котрийяр. Режиссер фильма – Гийом Кане, он же играет Астерикса. Роль Обеликса исполняет Жиль Леллуш.
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- «Астерикс» и «Обелиск: Поднебесная – пятый фильм в известной серии.
- Впервые Обеликса сыграет не Жерар Депардье – недавно актера обвинили в изнасиловании.
- В нынешнем сезоне Златан провел 16 матчей в Серии А, забил 15 мячей и отдал 1 передачу.
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