Опубликовано 09/04/2021 в 06:52 GMT | Обновлено 09/04/2021 в 06:53 GMT

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович снимется в новом фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Шведский форвард исполнил роль персонажа по имени Антивирус.

В картине подобрался каст знаменитых актеров, в их числе – Венсан Кассель, Пьер Ришар и Марион Котрийяр. Режиссер фильма – Гийом Кане, он же играет Астерикса. Роль Обеликса исполняет Жиль Леллуш.

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«Астерикс» и «Обелиск: Поднебесная – пятый фильм в известной серии.

Впервые Обеликса сыграет не Жерар Депардье – недавно актера обвинили в изнасиловании.

В нынешнем сезоне Златан провел 16 матчей в Серии А, забил 15 мячей и отдал 1 передачу.

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