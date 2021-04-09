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Выходные будут горячими – мало того, что мы увидим Класико, так еще и в других лигах пройдет несколько мощных встреч! Все еще борющийся за золото РПЛ «Спартак» столкнется с «Локомотивом», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом», «Атлетико» постарается спасти лидерство в игре с «Бетисом», а «Боруссия» зарубится со «Штутгартом».

«Реал» – «Барселона»

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Сложно сказать, есть ли в европейском футболе более громкая вывеска – матчи «Реала» и «Барсы» привлекают всегда, в каком состоянии ни находились бы команды. Сейчас дела у обеих идут неплохо, но все портят травмы, особенно для «Реала». Из-за отсутствия Рамоса и Варана защита мадридцев повергает в серьезные сомнения. Каталонцы уже привыкли к вечно поломанным Пике, Коутиньо и Фати, а в остальном у команды Кумана все сносно.

«Барселоне» не нужно разрываться на два важных турнира – проиграли «ПСЖ» и забыли. А вот «Реал» потратил много сил с «Ливерпулем» и сделает это еще раз через четыре дня после игры с «Барсой». В Примере «сине-гранатовые» не проигрывали с начала декабря, «Реал» – с конца января. Это не главный фактор, но в совокупности он важен. «Барселона» смотрится немного, но предпочтительнее, и каталонцы точно будут иметь преимущество если не во всем матче, но на определенном его отрезке. Команда Кумана вполне способна победить, а выиграть хотя бы один тайм для нее не должно стать проблемой.

Лионель Месси и Лука Модрич, «Реал» – «Барселона» Фото: Getty Images

«Штутгарт» – «Боруссия» Д

Дортмундцы проиграли две встречи подряд, но не стыдно провели матч с «Манчестер Сити». Холанн не забивал в обеих встречах с «Сити» и «Айнтрахтом», и в игре с «Штутгартом» должно прорвать. Пусть швабы и претендуют на еврокубки, они и близко не соответствуют уровню «Дортмунда».

«Боруссия» много забивает в победных матчах, и в этой игре дортмундцы должны положить хотя бы 2 или 3 мяча в ворота соперника. Атакующая мощь, несмотря на отсутствие Санчо и Мукоко, для этого есть.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Еще одна команда, бесславно вылетевшая из еврокубков – «Тоттенхэм» Моуринью. Лондонцы могут сконцентрироваться на АПЛ, а у «МЮ» пока остается цель забрать трофей Лиги Европы. Команда провела сложнейший матч с «Гранадой», и есть риск, что приедет на игру с «Тоттенхэмом» не свежей.

В данный момент «МЮ» выглядит немного предпочтительнее, но в такой игре возможно что угодно – вспомните последнюю встречу команд, когда «Тоттенхэм» уничтожил манкунианцев со счетом 6:1. Сомнительно, что здесь произойдет что-то подобное, что есть основания полагать, что команды забьют больше 2,5 мячей – обе достаточно часто ошибаются в обороне.

«Локомотив» – «Спартак»

Матч, в котором нельзя играть вничью. Победа нужна всем: «Спартак» сможет оторваться от третьего места, особенно если потеряет очки ЦСКА. При этом если красно-белые не победят, «Зенит» улетит совсем далеко после победы над «Сочи». «Локомотив» победа сблизит со «Спартаком» на расстоянии одного очка, а поражение может откинуть за пределы топ-5.

Обе команды идут на шикарных победных сериях – красно-белые выиграли четыре матча подряд с общим счетом 18:5, а «Локомотив» победил в пяти встречах РПЛ подряд (11:1). При таких высоких рисках никто не захочет рваться вперед и будет играть аккуратно. Голов вряд ли будет много, но «Спартак» более мотивирован, и небольшое преимущество есть у красно-белых.

Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

«Бетис» – «Атлетико» М

Пока «Барселона» и «Реал» реабилитировались и набирали потерянные очки, «Атлетико» раздавал их бедным. Теперь команда Симеоне рискует финишировать третьей. Чтобы этого не случилось, нужно обыгрывать «Бетис», команду, которая неплохо идет в этом сезоне. Для мадридцев клуб из Андалусии может стать большой проблемой, учитывая неуверенную игру в последних матчах.

«Атлетико» разучился забивать – лишь 3 гола в последних 5 матчах. У «Бетиса» с этим проблем нет, даже «Барселоне» ребята закатили два мяча. Возможно, лидер чемпионата закроется в своей штрафной и будет ждать того самого момента, который решит результат.

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