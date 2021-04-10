Суббота и воскресенье – время отличных и зрелищных матчей. Что подготовил уикенд для нас в этот раз? Братская встреча «Сочи» и «Зенита», жесткая заруба за Лигу чемпионов между «Лестером» и «Вест Хэмом», крутое противостояние Слуцкого и Карпина, и, конечно же, матч в Серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной» – тут тоже есть интересная интрижка. Eurosport.ru совместно с Winline сделал прогнозы на эти игры.

«Сочи» – «Зенит»

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«Зенит» поднял паруса и мчится к третьему чемпионству подряд. На пути петербуржцев осталось не так много серьезных соперников, которые могли бы отобрать очки. К таким можно отнести «Локомотив» и «Краснодар», который с Виктором Гончаренко способен как освежиться, так и провалиться в первых матчах. Но «Сочи» вряд ли представляет опасность для «Зенита». Команда Владимира Федотова не взяла пока ни одного очка у петербуржцев, а в последних шести матчах проиграла трижды.

Себастьян Дриусси, «Зенит» – «Сочи» Фото: From Official Website

Победить сочинцы смогли только откровенных аутсайдеров, а с сильными «Локо» и «Рубином» ничего не вышло. «Зенит» выиграл три матча подряд и, кажется, вышел из кратковременного кризиса. Но не стоит думать, что петербуржцы расправятся с южанами так же легко, как с «Ахматом» месяц назад. Скорее будет непростая игра, в которой обе команды сумеют отличиться.

«Вест Хэм» – «Лестер»

В этом сезоне лондонцы идут непривычно высоко для самих себя, в то же время от «Лестера» все уже ждут стабильности и попадания в топ-6. Обе команды много забивают, за последние семь матчей «Вест Хэм» наколотил 14 мячей, «Лестер» – 12. «Лисы» чаще закрываются в обороне, что показал матч с «Сити», и это оборачивается вылетом из ЛЕ и поражением от «Арсенала».

«Вест Хэм» имеет хорошие шансы снова вскрыть проблемы «Лестера» и сократить отставание всего лишь до одного очка. Победа лондонцев – слишком рискованно, а вот тотал больше 2,5 мячей в этой встрече – вполне вероятный исход.

«Ростов» – «Рубин»

«Рубин» при Слуцком обрел лицо и заиграл в красивый и интересный футбол. Казанцы провели самый яркий матч сезона против «Зенита», здорово обыграли «Спартак» и «Сочи» – с толку сбивает лишь поражение от «Химок». Но если у «Рубина» проблемы не такие серьезные, то в «Ростове» все хуже. Клуб с Дона выиграл лишь один матч в 2021 году у «Ротора». Конечно, команда Карпина страдала от несправедливых решений судей, но тенденцию все равно видно.

Леонид Слуцкий Фото: Getty Images

Вспоминая несправедливые решения арбитров и осечку «Рубина» с химчанами стоит полагать, что с «Ростовом» команде Слуцкого будет трудно. Если дончане не победят в матче, до они должны выиграть хотя бы один из таймов.

«Фиорентина» – «Аталанта»

Матч вряд ли станет невероятным противостоянием Алексея Миранчука и Александра Кокорина, чего от него ждали изначально. Кокорин все еще восстанавливается, а Миранчук по-прежнему не заслужил места в основе. Для бергамцев победа в этой игре – необходимость, чтобы продержаться в зоне ЛЧ, а флорентийцам просто нужно не докатиться до зоны вылета.

«Фиорентина» выглядит ужасно в последних встречах и почти не побеждает, а «Аталанта» взяла 21 очко из 24 в последних 8 матчах Серии А. Выбор победителя очевиден, но, учитывая результативность бергамцев, можно учесть индивидуальный тотал и поставить, что команда, за которую выступает Алексей Миранчук, закатит больше 2,5 мячей.

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