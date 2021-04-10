Опубликовано 10/04/2021 в 13:27 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 13:37 GMT

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский откроет футбольную академию 3 мая в Майами.

«Приближается долгожданное торжественное открытие футбольной академии TorbiStar Soccer Academy. Она расположена в самом центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort», – написал Торбинский.

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Экс-игрок сборной будет работать главным тренером в академии, в которую набирают игроков от 5 до 16 лет. Стоимость обучения – от 250 до 475 долларов в месяц, разовая тренировка обойдется в 50 долларов.

Торбинский – бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

Он выступал за «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Краснодар» и другие российские клубы. Также полузащитник играл за кипрский «Пафос».

В Майами базируются клуб MLS «Интер», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

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