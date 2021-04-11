Российские футболисты порадовали в прошедший уикенд как минимум выходами на поле – нам было на кого посмотреть несмотря на отсутствие главной звезды Серии А.

Головин выдал шикарный ассист

Александр попал в стартовый состав и провел на поле 81 минуту – так много за «Монако» он не играл давно. В последний раз больше Головину отводили аж 7 февраля против «Нима», тогда Саша оформил хет-трик и отдал результативную передачу. В этот раз получилось сильно скромнее – всего лишь один ассист, зато какой: одним касанием Александр вывел нападающего сборной Франции Виссама Бен-Йеддера на дуэль с голкипером, а там форвард все технично исполнил.

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На счету Головина было еще одно полезное действие – после другой его передачи Бен-Йеддер ворвался в штрафную и француза снес защитник. Судья назначил пенальти, который форвард не реализовал. Но Головину этот момент точно пошел в зачет – WhoScored сделал его лучшим игроком матча и выдал оценку 8,2.

Черышев вышел в основе и схлопотал карточку

Денис неожиданно попал в топ-11 игроков «Валенсии», хотя с «Кадисом» он провел всего 18 минут, а до этого не играл с января. С «Сосьедадом» Черышев провел откровенно посредственный матч. У Дениса ничего не получалось в атаке, много нарушал и заслуженно заработал желтую карточку за удар локтем в челюсть Микеля Оярсабаля.

Денис Черышев Фото: Getty Images

Полузащитник сборной России отыграл 63 минуты и отправился отдыхать, вместо него на поле появился Юнус Муса. А главный конкурент Дениса за место в основе, Гонсало Гедеш, после ухода Черышева с поля выдал ассист, который спас команду от поражения. WhoScored оценил перфоманс российского футболиста в скромные 6,5.

Миранчук и Кокорин не воплотили мечту российских болельщиков

Матч, который был стать встречей двух футболистов из России, оказался интригующей перестрелкой с пятью голами, но практически без участия Алексея Миранчука и Александра Кокорина. Футболист «Аталанты» все же вышел на последние три минутки, но к тому моменту все мячи в игре уже были забиты. WhoScored оценил проведенное Алексеем время на поле в 6,1. Он успел сделать семь касаний мяча. У Кокорина нет и этого – он продолжает восстанавливаться.

Как дела у других футболистов из России?

Защитник Федор Кудряшов помог «Антальяспору» одолеть аутсайдера турецкой Суперлиги «Кайсериспор». Федор провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку уже на 16-й минуте. WhoScored оценил Кудряшова в 7,2.

А вот у Станислава Крицюка дела повеселее. Отбыв дисквалификацию за супербыстрое удаление в матче с «Риу Аве», российский голкипер отстоял все 90 минут в игре с «Брагой». Встреча завершилась 1:1, а Крицюк удостоился чести пропустить от того самого Николаса Гайтана. Оценка Крицюка от WhoScored – 6,7.

Полузащитник Владислав Левин отыграл полный матч за чешский «Богемианс», но не запомнился ничем интересным. Как и во всем сезоне: за 19 игр у него пока 0 голов.

А вот голкипер Никита Хайкин может порадоваться – второй подряд сухой матч за норвежский «Будё/Глимт». В этот раз повержен «Викинг» со счетом 3:0.

Автор легендарной фразы «усталость – это иллюзия» Евгений Башкиров вряд ли устал в матче за «Заглембе» против «Подбескидзе». Российский полузащитник отыграл 3 минуты – он вышел на поле в самом конце.

А вот у защитника румынского «УТА Арад» Евгения Шлякова матч вышел насыщенным. Уже на 14-й минуте встречи с «Астрой» он получил желтую карточку, а на 71-й заработал вторую и отправился отдыхать от пережитых эмоций.

Полузащитник Иван Енин отыграл 73 минуты за боснийский «Зриньски» в матче против «Радника», после чего был заменен.

Вратарь Александр Васютин здорово начал новый розыгрыш чемпионата Швеции – его «Юргорден» обыграл «Эльфсборг», а Александр сохранил ворота в неприкосновенности.

Помимо Александра Кокорина, по разным причинам не вышли на поле также Александр Жиров («Зандхаузен»), Антон Митрюшкин («Фортуна»), Владислав Молчан («Кан»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Тимур Мелекесцев («Словацко»), Юрий Лодыгин («ПАС Яннина»), Герман Онугха («Вайле»), Даниил Чалов («Инджия»), Сергей Иванов («Михайловце») и Сердер Сердеров, («Мезёкёвешд»).

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