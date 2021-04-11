Англия – Моуринью не удержал победу над «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Серхио Регилон («Тоттенхэм») Фото: Getty Images

«МЮ» еле отскочил от кризисного, но злого «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. В середине первой половины Эдинсон Кавани открыл счет из штрафной, но ВАР усмотрел фол Мактомини в самом начале атаки и отменил гол Матадора. Под конец тайма Хынмин Сон забил уже по всем правилам, но «шпорам» этого оказалось мало.

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После перерыва Фред вкрутил эквалайзер, Кавани вывел вперед (первая банка уругвайца за семь игр), а вышедший на замену Гринвуд убил лондонцев третьим мячом. На WhoScored лучшим игроком матча признали Погба, «Юнайтед» остался на втором месте и оторвался от конкурентов на семь очков, а у «Тоттенхэма» только одна победа в пяти последних встречах. Кажется, Жозе – все.

Гвардиола потерял три очка, Клопп еле вырвал их у «Виллы»

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Манчестер Сити» – короли парадоксов. В первые 45 минут матча с «Лидсом» «горожане» вели по ударам 11:1, а по xG – 0,96 против 0,05. Но на табло горели 0:1 – Стюарт Даллас идеально пробил от штанги в сетку. Гости весь второй тайм играли в меньшинстве и не удержали только Феррана Торреса на 76-й минуте. Но на 91-й тот же Даллас усвистал в контратаку между двумя защитниками и пробил Эдерсона. 1:2 – «Сити» проиграл команде Бьельсы, которая забила два мяча при 0,23 xG.

«Ливерпуль» ушел на перерыв матча с «Астон Виллой» при похожем раскладе – 0:1, гол Олли Уоткинса, беда-беда и злой Юрген Клопп. Мо Салах сравнял на 57-й, а буквально в следующей атаке только штанга спасла «красных» от гола Кошты. «Вилла» с трудом отбивалась от навала хозяев, и только Александер-Арнольд в дополнительное время арбалетным выстрелом принес скаузерам победу – 2:1.

А еще в Англии:

«Челси» легко разбил «Кристал Пэлас» – 4:1, и это за три дня до ответного четвертьфинала с «Порту». При Томасе Тухеле лондонский клуб выиграл 12 матчей из 17 и явно лидирует в номинации «Преображение года».

Но выше «синих» в таблице пока «Вест Хэм». «Молотки» чуть не потеряли очки после трех голов преимущества, но удержали победу над «Лестером» – 3:2. Дубль у Джесси Лингарда – после аренды из «МЮ» у британца уже восемь голов и три ассиста в девяти матчах. А, нет, вот кто лидирует в номинации «Преображение года».

«Арсенал» положил голову «Шеффилд Юнайтед» на гильотину – 3:0, дубль оформил Александр Ляказетт, у француза серия из четырех голов в пяти последних матчах во всех турнирах. Лондонцы поднялись с 11-й позиции на девятую, а болельщики наверняка скучают по шуткам про вечное четвертое место.

Испания – «Мадрид» взял третье Класико подряд

«Реал» впервые в 2013 года вышел на Класико без Серхио Рамоса – железный капитан провел 45 из 47 последних матчей с «Барсой», но теперь болел за партнеров с трибун. На глазах Рамоса Карим Бензема пяткой замкнул прострел в штрафной, а Тони Кроос со стандарта удвоил преимущество «бланкос». У каталонцев оставался час игры, но «сине-гранатовые» чуть не уселись на 0:3 – Федерико Вальверде шмальнул в штангу, а добивание Лукаса Васкеса потащил Марк-Андре Тер Стеген.

Во второй половине в Мадриде полил дождь, и Оскар Мингеса удачно подставил ногу под кросс с левого края. Вместо с ливнем соперников будто подхватило волной дворового футбика, и «Реал» с «Барсой» бегали в атаку туда-сюда. Роналд Куман уже выпустил Антуана Гризманна и сдвинул Усмана Дембеле направо, но главный эпизод случился как раз после замены Дембеле на Брэйтуэйта – Менди прихватил датчанина в штрафной, и арбитр не назначил пенальти . Зато судья Хиль Мансано удалил Каземиро, а 18-летний Мориба на 94-й минуте зарядил в перекладину ворот Куртуа.

Лионель Месси («Барселона») (наверное) Фото: Getty Images

«Реал» уже вдесятером отстоял третью подряд победу в Класико – 2:1. Если вам показалось, что в двух последних абзацах не было ни слова про Лионеля Месси, то вам не показалось.

А еще:

А еще в Испании:

«Атлетико» опять потерял очки – скатали 1:1 с «Бетисом», который борется за еврокубки. Мадридцы растеряли 11 баллов преимущества, но вернулись на первую строчку в Ла Лиге. Правда, от «Реала» Диего Симеоне отделяет всего одно очко, а в пяти матчах во всех турнирах у «индейцев» всего одна победа. И непонятно, что напрягает сильнее.

Италия – «Интер» выиграл 11-й матч подряд, Роналду без голов

Криштиану Роналду, «Ювентус» – «Дженоа» Фото: Getty Images

«Ювентус» уверенно разбил «Дженоа» – уже к 22-й минуте Кулусевски и Мората вкрутили два и добыли комфортное преимущество, остальным нужно было только удержать разницу. Во второй половине генуэзцы отыграли один мяч, тренер на последние полчаса выпустил Элдора Шомуродова, но на 70-й Уэстон Маккенни с ассиста Данило окончательно замочил соперника. 3:1 – Криштиану Роналду попал в перекладину и ушел с поля без голов.

«Интер» дожал «Кальяри» – 1:0, Маттео Дармиан забил победный мяч только на 77-й минуте. Отрыв от остальных в Серии А составил уже 11 очков, а всего «нерадзурри» выиграл все 11 матчей во втором круге чемпионата. Такого в Италии не было 31 год – кстати, тогда соседи из «Милана» не взяли скудетто, а остались вторыми.

Златан Ибрагимович, «Парма» – «Милан» Фото: Getty Images

«Милан» спокойно отбуцкал «Парму» со счетом 3:1. На 60-й минуте арбитр Фабио Мареска проявил святотатство и удалил Златана Ибрагимовича – возможно, ошибочно, ведь судье послышалось слово «ублюдок» от шведа. Ибра все отрицает, но все равно пропустит следующий матч чемпионата.

Клубы с 1,5 русскими футболистами раздали огня – «Аталанта» легко вышла вперед после двух голов Сапаты и двух ассистов Малиновского и прыгнула в окоп во втором тайме. Но «Фиорентина» отыгралась с помощью дубля Влаховича, но тут же спустя четыре минуты получила с пенальти от Иличича. 3:2 – Алексей Миранчук протирал штанишками скамейку 86 минут и получил от Джанпьеро Гасперини только мусорное время.

Германия – «Бавария» потеряла очки, отрыв сжался до пяти очков

«Бавария» после неудачи в первом матче с «ПСЖ» облажалась еще и в Бундеслиге. Ханс-Дитер Флик выпустил в старте на «Унион» Сарра, Станишича, Данташа и Мусиалу, чтобы основные топчики передохнули перед ответкой ЛЧ. Но оборона столичного клуба сломалась только на 68-й минуте – 18-летний Мусиала затолкал мяч в сетку. Но за 300 секунд до конца основного времени Ингвартсен сравнял счет, и у мюнхенцев банально не осталось резерва на ответ. 1:1 – второй фейл «Баварии» подряд.

«Лейпциг» сокрушил «Вердер» в Бремене – 4:1, дубль еще в первом тайме сделал Александр Сорлот. Отставание от первого места в чемпионате сократилось до пяти очков, и в «РБ» наверняка жалеют о поражении в очном матче прошлого тура.

«Боруссия Д» еле отскочила от «Штутгарта» – 3:2, швабы сравняли в конце второго тайма, но 19-летний Кнауфф спустя две минуты после эквалайзера забил первый (и сразу победный) мяч в Бундеслиге. По ходу встречи Эрлинг Холанн разогнался аж до 36,04 км/ч и побил рекорд сезона в Германии по максимальной скорости.

А еще в Германии:

«Шальке 04» выиграл, представляете! Досталось «Аугсбургу» – 1:0, Суат Сердар забил еще на четвертой минуте. Гельзенкирхенцы победили впервые за 14 матчей – правда, с последней позиции они так и не приподнялись.

Команды из топ-4 Бундеслиги выдали концерт – «Айнтрахт» грохнул «Вольфсбург» со счетом 4:3. После долгой паузы забил (впервые с конца января) Лука Йович, у серба за пределами «Реала» четыре гола в 13 матчах за «Франкфурт».

А еще во Франции:

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» – «Страсбур» Фото: Getty Images

«ПСЖ» на круиз-контроле добрался до трех очков со «Страсбуром» – 4:1, Килиан Мбаппе оформил гол с ассистом еще в первом тайме. Но «Лилль» не проиграл в этом туре и сохранил отрыв в три балла от парижан.

«Монако» с трудом сдавил горло «Дижону» – 3:0 с тремя голами после перерыва. Два мяча упали в личную стату Виссаму Бен Йеддеру, а на первый гол результативную передачу выполнил Александр Головин.

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