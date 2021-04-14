Опубликовано 14/04/2021 в 06:29 GMT | Обновлено 14/04/2021 в 06:29 GMT

Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии оба матча в квалификации чемпионата Европы 2021 года. После поражения 1:2 дома украинки сгорели и на выезде – 0:2.

Встреча привлекла внимание благодаря эпизоду на 87-й минуте. Защитник турецкого «АЛГ Спор» и сборной Украины Натия Панцулая заработала прямую красную карточку за грубый умышленный фол. Девушка первой успевала к мячу, но зачем-то побежала наперерез сопернице и снесла ту ударом головой.

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Северная Ирландия пробилась на ЧЕ одной из последних вместе с командами России и Швейцарии.

Финальный турнир Евро был перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса и пройдет с 6 по 31 июля в Англии.

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