В матче Национальной студенческой футбольной лиги встретились команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и Калмыцкого государственного университета из Элисты. Но главным хайлайтом игры стало послематчевое интервью тренера одной из команд.

Арбитр матча показал команде РИНХ семь желтых карточек и одну красную. Тренер РИНХ Виктор Зубченко крайне экспрессивно выразил недовольство действиями судьи:

«Все было хорошо. Во втором тайме пошли какие-то вообще непонятные мне действия судьи. Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавистных людей, которые у меня есть на этой планете, Гитлера и Наполеона, поставить между ними судью, и дать мне две пули, я бы все две пули всадил в судью. Это просто ужас какой-то!

Чемпионат Италии Netflix снимает реалити-шоу о повседневной жизни Джорджины 39 МИНУТ НАЗАД

Это что такое было? Я вообще не могу понять. Дать желтую человеку за то, что его ударили, и кто-то выбил мяч… После матча сказали, что он кого-то рукой дернул. Я потом посмотрю на камере. Если это будет правда – извинюсь перед ним. Но пока что у меня волосы шевелятся даже там, где они не растут. Я в шоке просто», – сказал Зубченко после матча.

Таймкод интервью – на 2:00:20:

Игра завершилась со счётом 2:1.

Встреча команд прошла 15 апреля в Евпатории.

Лига чемпионов УЕФА Савича забанили на 4 игры. В ответ он выложил картинку с цирком 8 ЧАСОВ НАЗАД