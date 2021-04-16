Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу не смог выбрать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси на шоу «Вечерний Ургант».
– Кто – Месси или Роналду? – спросил у португальца Иван Ургант.
– Кто лучше, вы имеете в виду?
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– Ну, давайте начнем с этого.
– Это сложный вопрос.
– Это вы как португалец говорите или как футболист? Мы думали, вы вообще не будете сомневаться.
– Я думаю сейчас как раз над этим. Я считаю, что сложно сравнивать трюфели с икрой, – заявил Фигу.
- Луиш Фигу выступал с Роналду в составе сборной Португалии.
- Он серебряный и бронзовый призер Европы.
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