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«Вольфсбург» – «Бавария»

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«Бавария» обыграла «ПСЖ» в ответном матче ЛЧ, но уступила по сумме двух встреч и сложила чемпионские полномочия. Теперь Ханс-Дитер Флик, который по слухам покинет команду летом, должен сделать все, чтобы уйти на максимально возможной мажорной ноте – надо с запасом побеждать в чемпионате Германии.

Бундеслига – единственный турнир, в котором мюнхенцы продолжают борьбу, а значит на каждый матч будут настраиваться по особенному серьезно. «Вольфсбург» играет достаточно нестабильно и не обыгрывал «Баварию» с 2015 года, он вряд ли доставит много проблем.

«Краснодар» – «Зенит»

«Зенит», Артем Дзюба, Сердар Азмун, Далер Кузяев Фото: Getty Images

«Краснодар» убрал Мурада Мусаева, призвал на работу Виктора Гончаренко, но ситуация пока неизменно плачевная: 7 поражений в 9 матчах после возобновления сезона и 10-е место в РПЛ. В последнем туре уже при новом тренере «быки» слили в гостях «Арсеналу».

«Зенит» спешит к еще одному чемпионству, остановить его сейчас как никогда тяжело. Тем более такому раскоординированному клубу, как «Краснодар». К тому же вероятная победа над в недавнем прошлом одним из главных конкурентов на 99% решит судьбу титула – сине-бело-голубые будут очень злые и собранные.

«Атлетик» – «Барселона»

В начале апреля «Атлетик» упустил шикарную возможность взять второй трофей за год – в финале Кубка Испании-2019/20, перенесенного из-за пандемии коронавируса, баски проиграли соседям из «Реал Сосьедад». На этих выходных у них будет вторая попытка, но в этот раз соперник куда серьезнее.

«Барселона» не может упустить один из последних шансов в этом сезоне. В чемпионате многое уже зависит не от самих каталонцев, а вот победа над «Бильбао» принесет, возможно, единственный титул. Особый настрой на соперника у «сине-гранатовых» будет из-за недавней встречи в финале Суперкубка, который остался за басками. Клинки Месси и его друзей давно наточены на обидчиков.

«Спартак» – «Уфа»

Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

«Локомотив» в последнем туре слегка пошатнул уверенность «Спартака» и лишил красно-белых возможности продолжить погоню за «Зенитом». Теперь у воинов Тедеско нет права на ошибку – нужно брать максимум очков на финише сезона и надеяться на чудо.

«Уфа» – худшая после умирающего «Тамбова» команда РПЛ, поэтому оступиться в матче с ней откровенно стыдно. «Спартак» умеет удивлять, но это явно не тот случай. Москвичи легко закинутся тремя очками и помчат дальше.

«Наполи» – «Интер»

«Интер» как никогда за последние годы близок к скудетто – отрыв от плетущегося вторым «Милана» 11 очков, от «Ювентуса» – 12. «Нерадзурри» идут на серии из 9 побед подряд, но это ничего не значит. Матч против «Наполи» станет одним из трех тяжелейших в финале сезона.

Выезд в Неаполь исторически неприятен для «Интера», особенно четко это видно на примере последних десяти лет: всего 2 победы за 15 матчей. В этот раз «Интер» фаворит, но «Наполи» точно ничего просто так не отдаст. Ничья станет отличным результатом для Антонио Конте.

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