Не лучшая неделька выдалась у российских футболистов в Европе. Александр Головин внезапно провалил матч с «Бордо», Алексей Миранчук вообще был проигнорирован главным тренером, а Александр Кокорин все еще смотрит матчи «Фиорентины» с лучших мест.

Головин выдал провальный матч

Главная российская звезда в Европе вышел в основе монегасков в матче с «Бордо». Игра у Головина вышла откровенно серой – он не принял участия ни в одном мяче команды, был неточен в передачах и нанес лишь два удара. Александра справедливо поменяли на 66-й минуте. Вместо него вышел 20-летний Софиан Диоп, а «Монако» к тому моменту выигрывал 2:0. Оценка от WhoScored у Головина неприлично низкая – 6,4, это хуже всех из стартового состава.

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Итоговый счет встречи 3:0, а забивали и отдавали передачи кто угодно, но не Головин. Личный xG россиянина в матче равен 0,4, а точность передач составила 75%, это один из худших показателей в команде. Все семь кроссов Головина оказались неудачными, плюс ко всему он выиграл только два единоборства из восьми.

Черышев обошелся без хайлайтов

Как и Головин, Денис появился с первых минут матча против «Бетиса». После травмы это вторая игра подряд, когда Хави Грасия выпускает Черышева в старте. Российский футболист снова был не слишком полезен «Валенсии». За 68 отведенных ему минут он нанес по воротам соперника один удар мимо створа, был плох в передачах (61% точности) и лишь раз успешно обыграл защитника на дрибблинге, при этом его обходили трижды. WhoScored поставил Черышеву оценку 6,2. Это средний результат по «Валенсии», которая сыграла вничью с пятой командой Ла Лиги.

Денис Черышев и Хоакин Фото: Getty Images

Как дела у других футболистов из России?

Алексей Миранчук весь матч провел в запасе «Аталанты». Без него матч с «Ювентусом» не стал тусклым: бергамцы выиграли 1:0, а победный мяч вонзил Руслан Малиновский.

Александр Кокорин снова не помог «Фиорентине». По словам тренера Джузеппе Якини, Кокорин тренируется индивидуально. Без Кокорина флорентийцы проиграли «Сассуоло» 1:3.

Вратарь «Белененсиша» Станислав Крицюк получил желтую карточку в матче с «Маритиму», но отыграл без пропущенных мячей и даже стал лучшим игроком матча по версии WhoScored. Благодаря шести сэйвам он получил рейтинг 7,9, а «Белененсиш» победил со счетом 2:0.

Защитник сборной России Александр Жиров отыграл все 90 минут за «Зандхаузен» и победил «Вюрцбургер» – 1:0.

Владимир Левин провел полный матч за чешский «Богемианс». Его команда сыграла вничью с «Баником» – 1:1.

Евгений Башкиров помог «Заглембе» победить «Сталь» со счетом 2:0. Сам Евгений результативными действиями не отличился.

Полузащитник Иван Енин вместе с боснийским «Зриньски» разнес «Олимпик» – 3:0. Иван провел почти весь матч и был заменен в самом конце встречи.

Вратарь «Зенита» Александр Васютин провел второй подряд сухой матч в аренде за «Юргорден». Шведский клуб победил «Норрчепинг» со счетом 1:0.

Воспитаннику «Краснодара» Герману Онугхе дали шанс в «Вайле». Нападающий провел целых две минуты в матче с «Ольборгом», К сожалению, Онугха не забил, а команды сыграли вничью 1:1.

Помимо Миранчука и Кокорина, свои встречи по разным причинам пропустили Федор Кудряшов из «Антальяспора», Евгений Шляков из «УТА Арад», Антон Митрюшкин из «Фортуны», Владислав Молчан из «Кана», Алексей Татаев из «Млады Болеслав», Тимур Мелекесцев из «Словацко», Юрий Лодыгин из «ПАС Яннина», Даниил Чалов из «Инджии», Сергей Иванов из «Михайловце» и Сердер Сердеров из «Мезёкёвешда».

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