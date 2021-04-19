12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов. Что уже известно об этом соревновании и как реагируют на него во всех уголках Европы? Узнавайте из нашего лайва.

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10:50. «Спартак» в твиттере потроллил фанатов клубов-создателей Суперлиги.

Чемпионат Испании «Зенит» может купить у «Барсы» Умтити (Маттео Моретто) 3 ЧАСА НАЗАД

«Дорогие болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»! Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом.

С уважением, «Спартак» Москва»

10:45. Чуть больше получаса назад «Барселона» также Чуть больше получаса назад «Барселона» также официально объявила о присоединении к Суперлиге. В заявлении сказано: «Пандемия показала, что для повышения ценности и поддержки всей европейской футбольной пирамиды необходимы стратегическое видение и устойчивый коммерческий подход. В последние месяцы состоялся обширный диалог с заинтересованными сторонами в футболе относительно будущего формата европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих переговоров, не решают фундаментальных проблем, включая необходимость обеспечения более качественных матчей и дополнительных финансовых ресурсов для всей футбольной пирамиды».

10:37. Объединение фанатов «Арсенала» раскритиковало решение клуба уйти в Суперлигу: «Смерть «Арсенала» как спортивной организации».

10:23. Все ясно: клубов РПЛ в Суперлиге ждать не стоит. Лига выпустила официальное заявление и осталась верна УЕФА.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», – заявил президент Сергей Прядкин.

10:19. Кажется, главный ценитель футбола из России Хабиб Нурмагомедов не в восторге от создания Суперлиги. Под новостью об этом он оставил короткий комментарий: «Только не это!»

10:16. Associated Press выяснил, что клубы-создатели Суперлиги направили письмо президентам ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александру Чеферину. В нем они заявили, что у Суперлиги уже сложился бюджет в 4 млрд евро, а еще пригрозили судебными исками, если кто-то из футбольных боссов попытается сорвать старт турнира.

10:02. Джейми Каррагер раскритиковал «Ливерпуль» за участие во всей этой затее. «Каким смущением мы стали. «Ливепуль», подумайте о людях, которые были до нас в клубе, и которые в равной степени смущены [решением примкнуть к Суперлиге]».

9:47. Итак, 12 клубов-участников Суперлиги уже известны. Скоро к ним добавятся еще 8. Если команды из Германии и Франции отказались участвовать в этом саботаже, тогда кто же пополнит турнир?

КТО ЭТИ ОСТАВШИЕСЯ 8 КОМАНД В СУПЕРЛИГЕ? Топ-команды Португалии, России и Нидерландов Другие клубы из Англии, Италии и Испании вроде «Севильи»

9:40. Ассоциация европейских клубов (ЕСА) выступила с заявлением касающегося создания Суперлиги.

«В свете сегодняшних докладов по вопросу о так называемой мятежной Лиге, ECA, как орган, представляемый 246 ведущими клубами Европы, подтверждает свою приверженность работать с УЕФА. Мы ссылаемся на позицию, принятую Исполнительным советом на заседании в прошлую пятницу, а именно на то, что организация поддерживает обязательство работать с УЕФА над обновленной структурой европейского клубного футбола в целом, включая предлагаемые изменения в клубных соревнованиях УЕФА».

9:31. Первая информация о новом турнире и реакции на него уже есть. Собрали самое важное в тексте по ссылочке ниже.

9:30. Ночью с 18 на 19 апреля 12 лучших команд Испании («Реал», «Барселона», «Атлетико»), Англии («Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм») и Италии («Милан», «Ювентус», «Интер») объявили о создании Суперлиги. Это турнир, который должен стать для топ-команд альтернативой Лиге чемпионов.

Футбол Топ-клубы объявили о создании Суперлиги. Что уже известно 3 ЧАСА НАЗАД