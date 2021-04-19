Создатели Суперлиги максимально эффектно разбомбили медиапространство: сначала слили ключевые инсайды топовым европейским журналистам, а потом все дословно подтвердили. Операция заняла меньше суток – в результате новый турнир тут же стал главным событием недели. Логично, что ни у хейтеров Суперлиги, ни у чиновников из УЕФА/ФИФА не нашлось времени, чтобы подготовить четкие тезисы, почему свежий формат – это плохо. Все официальные заявления содержат абстракции в духе «Суперлига противоречит духу футбола и принципам игры», но этого мало – нужны реальные аргументы, а их нет.

Топ-клубы стали жадными? Так было всегда, но теперь к алчности приплюсовалась пандемия – если не бороться за прибыль, можно загнуться. Гранды думают только о себе? Окей, но с чего бы им думать о брайтонах, леганесах или мидьтюлланнах – матчи с карликами забываются через неделю. Какого черта в Суперлиге делает условный «Тоттенхэм»? Все элементарно: так решили организаторы, которые уже привлекли под проект около 4 млрд евро. Вероятно, эти влиятельные ребята могут диктовать любые условия.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

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Проблема Суперлиги не в том, что она погубит клубный футбол, и не в том, что в закрытую группу попадают по непонятным принципам. Мешает другое – нескрываемая спешка. Во-первых, основатели предлагают странный и явно непродуманный формат: сначала две группы по 10 команд, а потом еще и плей-офф с четвертьфиналов. Такое подражание НХЛ/НБА как минимум приведет к пресыщению элитными афишами, а как максимум – к пачке полутоварищеских встреч в группе, ведь подгадывать удобный жребий все равно бесполезно.

Во-вторых, боссы Суперлиги заявили, что стартуют уже в 2021 году – в эту дату сейчас вообще невозможно поверить. Очевидно, что нужно провести сложнейшие переговоры с федерациями, клубами и футболистами, а еще хоть как-то подготовить инфраструктуру. Продюсеры нового турнира прекрасно это понимают, но все равно торопятся и всячески показывают, что готовы вот-вот начать.

В-третьих, медийная кампания вокруг Суперлиги только кажется продуманной. Взрыв действительно получится мощнейшим, но пока пиарщики незапущенного чемпионата совсем не умеют работать с негативом. На массовое возмущение (против реформы почти все – от сэра Алекса до Хабиба) Суперлига ответила только однотипными твитами, которые пишут боты. «А мне кажется, отличная идея», – так выглядят эти шаблонные послания. Кажется, даже на ольгинской фабрике троллей к вопросам пропаганды подходят более изобретательно.

Поэтому реактивный запуск Суперлиги – всего лишь топорная попытка шантажа, а не катастрофа в мировом футболе. Гранды четко хотят поставить УЕФА в идиотское положение: у консервативных чиновников фактически нет рабочих рычагов, чтобы помешать Пересу и его подельникам. Игрокам запретят играть за сборные? Многих футболистов это не отпугнет – они только рады отдохнуть. Резидентов Суперлиги вышвырнут из национальных чемпионатов? Никто на это не пойдет, иначе мелкие турнирчики будут смотреть только фанаты бромвичей и атлетиков. Грандов лишат предыдущих титулов? На здоровье – весь мир и так видел, кто на самом деле взял ту же ЛЧ-1999.

Президент УЕФА Александр Чеферин Фото: Getty Images

У функционеров из УЕФА и ФИФА вообще нет выбора – им придется сотрудничать с новой коалицией. Торговаться по новому формату ЛЧ, воевать за каждый процент с трансляций, учитывать их мнение при корректировке финансового фэйр-плей и отчетливо осознавать, кто на самом деле главный. Так что о революции говорить еще рано, зато переворот уже случился: кабинетных чиновников однозначно скинули с трона.

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