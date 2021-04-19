Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера стал первым действующим футболистом, выступившим против европейской Суперлиги.

«Я влюбился в популярный футбол, в футбол с болельщиками, в мечту наблюдать за тем, как команда моего сердца конкурирует с лучшими. Запуск Суперлиги разрушит эти мечты, разрушит иллюзии фанатов, которые болеют не за топ-клубы и мечтают о победах на поле и конкуренции с лучшими.

Я люблю футбол и не могу молчать об этом. Я верю в улучшенную Лигу чемпионов, но не в то, что богатые смогут украсть самый красивый вид спорта на планете», – написал Эррера в твиттере.

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Позже к испанцу присоединился полузащитник «Фенербахче» Месут Озил и также раскритиковал идею Суперлиги.

Дети растут с мечтой выиграть Кубок мира и Лигу чемпионов, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших игр заключается в том, что они проходят всего один или два раза в год, а не каждую неделю. Понять это всем футбольным фанатам действительно сложно», – написал Озил и приложил к твиту эмодзи футбольного мяча и разбитого сердца.

Ночью с 18 на 19 апреля 12 лучших команд Испании («Реал», «Барселона», «Атлетико»), Англии («Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм») и Италии («Милан», «Ювентус», «Интер») объявили о создании Суперлиги.

УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.

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