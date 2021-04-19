Оперативное создание Суперлиги стало шоком для боссов УЕФА, которые чувствуют себя преданными. Оказалось, боссы «МЮ» и «Ювентуса», Эд Вудворд и Андреа Аньелли, врали ему в лицо.

«Вудворд мне звонил в прошлый четверг и сказал, что его все устраивает, и он поддерживает реформы ЛЧ. Он хотел обсудить лишь финансовый фэйр-плей. Оказывается, тогда он уже подписался на кое-что другое.

Аньелли? Никогда не видел, чтобы человек врал так много и так часто. Говорил с ним в субботу. Он сказал, что новости о Суперлиге – вранье. Жадность убивает все человеческое.

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Невероятно. Мы не знали, что змеи так близко. Теперь знаем», – приводит слова Чеферина журналист The Times Мартин Зиглер

Зиглер добавил, что Чеферин – крестный отец дочери Аньелли.

Чеферин подтвердил информацию, что игроки-участники Суперлиги не выступят на Евро и ЧМ.

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