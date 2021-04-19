Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал идею появления европейской Суперлиги. Особенно досталось отдельным клубам-учредителям нового турнира.
«В последние годы «Ювентус» вылетал от «Лиона», «Порту» и «Аякса» в Лиге чемпионов. Тогда какого черта они должны участвовать в таком турнире? «Тоттенхэм» и «Арсенал» даже не входят в топ-20 команд Европы на данный момент», – заявил Сольбаккен.
- О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».
- УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.
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