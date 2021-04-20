Опубликовано 20/04/2021 в 04:26 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 04:40 GMT

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не поддержал создание Суперлиги, хотя предсказал ее появление 12 лет назад.

«Считаю, это плохая идея. Футбол должен оставаться единым, и это главное. Он основан на спортивных принципах и уважением к истории европейского футбола. Лично я считаю, что далеко эта идея не продвинется», – цитирует 71-летнего Венгера Daily Mail

Football.london вспомнил слова экс-тренера за 2009 год – он предвидел концепт Суперлиги. «Возможно, в течение десяти лет в Европе появится Суперлига. Некоторые клубы недовольны распределением призовых в Лиге чемпионов. Не уверен на сто процентов, но знаю, что кое-кто об этом активно высказывается. Этот турнир может появиться, если правила начнут быть чересчур жесткими по отношению к большим клубам», – говорил Венгер.

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После ухода из «Арсенала» в 2018 году Венгер занимает пост главы отдела и развития футбола в ФИФА.

19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Чиновники УЕФА выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.

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