Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не поддержал создание Суперлиги, хотя предсказал ее появление 12 лет назад.
«Считаю, это плохая идея. Футбол должен оставаться единым, и это главное. Он основан на спортивных принципах и уважением к истории европейского футбола. Лично я считаю, что далеко эта идея не продвинется», – цитирует 71-летнего Венгера Daily Mail.
Football.london вспомнил слова экс-тренера за 2009 год – он предвидел концепт Суперлиги. «Возможно, в течение десяти лет в Европе появится Суперлига. Некоторые клубы недовольны распределением призовых в Лиге чемпионов. Не уверен на сто процентов, но знаю, что кое-кто об этом активно высказывается. Этот турнир может появиться, если правила начнут быть чересчур жесткими по отношению к большим клубам», – говорил Венгер.
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- После ухода из «Арсенала» в 2018 году Венгер занимает пост главы отдела и развития футбола в ФИФА.
- 19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.
- Чиновники УЕФА выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.
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