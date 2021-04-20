Президент «Реала» и председатель недавно созданной Суперлиги Флорентино Перес подробно рассказал о новом турнире и его предназначении.

«Футбол переживает очень тяжелую ситуацию, и Суперлига спасет клубы в финансовом отношении. Ведущие клубы Испании и Англии делают выводы о том, как изменить футбол. Один только «Мадрид» потерял 400 миллинов евро в этом сезоне, и ничего не предпринималось. Когда у вас нет дохода, кроме прав на телетрансляцию, решение состоит в том, чтобы предлагать более привлекательные матчи, которые позволят болельщикам со всего мира наблюдать, как большие команды играют друг с другом.

Здесь, в «Реале», мы потеряли много денег и находимся в очень плохой ситуации. Чем больше конкурентных игр, тем больше доходов будут иметь клубы, и именно так они выживут в этой ситуации. Суперлига – это решение. Футбол должен развиваться. 40 процентов молодых людей не интересуются футболом, так как слишком много игр низкого качества. Мы должны что-то изменить, чтобы сделать этот вид спорта более привлекательным на глобальном уровне. Именно это мы сделали с Бернабеу. Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех, потому что мы сможем подписывать игроков из небольших клубов за большие деньги и помогать им.

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Суперлига не является закрытой лигой. Это ложь. Это открытая лига, в которую может попасть любая хорошая команда независимо от статуса. Суперлига похожа на Лигу чемпионов. У нас 15 команд и еще пять. Это не будет закрытой лигой. Пять команд должны заслужить право на участие в лиге на протяжении каждого сезона. Если вы выиграете Лигу чемпионов, вы получите 120-130 миллионов от УЕФА, но с Суперлигой мы заработаем намного больше.

УЕФА – монополия, они должны были сказать то, что сказали. Наши игроки не будут отстранены от участия в чемпионате мира. Я гарантирую это. Они могут быть в этом уверены на 100 процентов. Отстранение «Реала» из полуфинала? Исключено. Я гарантирую это на 100 процентов. Все кончено. Монополия УЕФА закончилась. Пришло время для новой эры. Они в УЕФА считают, что мы их собственность, и они могут делать с нами все, что захотят, но они ошибаются», – заявил Перес в эфире El Chiringuito. Его слова приводит Real Madrid Info

19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Чиновники УЕФА выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.

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