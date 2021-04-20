«О чем эти клубы думают, кроме денег?» – примерно так высказался о создании нового супертурнира Рио Фердинанд. Схожую позицию заняло и бесконечно большое количество людей по всему миру. Их главный посыл: футбол больше про романтику и игру, а не про бизнес, хотя это уже очень давно неправда.

Применительно к Суперлиге финансовый вопрос встает едва ли не острее, чем морально-этический. Клубы-бунтари сбежали за громадными заработками и кинули всех остальных, но никакого преступления не произошло – богатые логично захотели зарабатывать больше, чем получают сейчас, а бедных просто не спросили.

Такое резкое решение о создании Суперлиги связано с тем, что примерно все большие клубы в мире (кроме зачитерившего «Зенита») по результатам прошлого финансового года понесли убытки. Из всех команд до сих пор не отчитался «Ливерпуль», но и он не избежит красной зоны. Хуже всех прошлый сезон прошел для «Милана» и «Ювентуса», которые потеряли 177 и 168 млн евро соответственно. Половина из суммы за участие в Суперлиге точно пойдет на закрытие пробоины. «МЮ», наоборот, отперформил в коронавирусное время лучше всех (-13 млн евро).

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А еще 12 клубов Суперлиги накопили суммарные долги в размере 6,5 млрд евро (по определению УЕФА – около 4). Круче всех дела с финансами у «Челси» и «Манчестер Сити» – общий долг около 250 миллионов евро, а вот у «Тоттенхэма» и «Барселоны» они больше миллиарда евро.

Суперлига поможет клубам покрыть пандемийные убытки. В официальном заявлении о ее создании, пусть размыто, но фигурировали данные о будущих доходах нового турнира. В пресс-релизе указали, что «на начальном этапе существования Суперлиги клубы получат больше 10 миллиардов евро». 3,5 млрд евро прилетят сразу в обмен на четко прописанную систему расходов. Потратить их можно будет только на два варианта развития: вложиться в инфраструктуру (стадион, академия и т.п.) или покрыть убытки, понесенные в пандемию. Окончательный размер долей будет объявлен позже, когда станет понятен окончательный состав участников, но речь идет о 89-350 млн евро для клуба. По 350 млн евро собираются отдать шести клубам (среди них точно есть «Реал»), по 225 – четырем, еще двум командам достанется 112 млн, а трио оставшихся основателей, которое пока не определилось, пополнит банковский счет на 100 миллионов. Минимальный стартовый взнос достанется пятерке добираемых клубов.

Большую часть от первоначальной суммы в 10 млрд пообещал покрыть мощный финансовый холдинг JP Morgan. В американской корпорации предложили Суперлиге долгосрочное долговое финансирование на 23 года, а в залог взяли будущие телетрансляции и доходы от них. Участники Суперлиги получат от JP Morgan около 5 млрд евро сразу (сумма – мелочь, потому что общие активы компании составляют около 2 триллионов евро), но будут выплачивать долг в течение всего срока контракта по ставке 2-3%. То есть клубы будут отдавать финансовой организации около 264 миллионов евро ежегодно.

Возможно, поддержка проекта со стороны JP Morgan – работа Эда Вудворда. Во-первых, он в начале XXI века он работал в одной из компаний холдинга. Во-вторых, все доходы и многомиллионный долг «Манчестер Юнайтед» тоже связаны с JP Morgan.

Эд Вудворд, «Манчестер Юнайтед» Фото: Eurosport

Покрывать почти 300-миллионные долговые обязательства Суперлига планирует через продажу телеправ. Официальный вещатель еще не определен, но ходила информация о том, что на права претендует спортивный мультисервис DAZN. Позднее в компании опровергли этот слух. Сумма потенциального контракта оценивалась около 3,5 млрд евро, а организаторы Суперлиги и вовсе рассчитывают, что трансляции удастся продать за 4+ млрд евро. Это почти на миллиард больше, чем общий доход УЕФА с учетом телеправ (3,25 млрд евро).

Согласно инсайдам, 32,5% от продажи телеправ получат 15 клубов-основателей, еще 32,5% распределят на всех участников (20 клубов). 20% раскидают по принципу «выше место – больше денег», а оставшиеся 15% пропорционально достанутся клубам, которые покажут лучший телевизионный рейтинг. Если подсчитать конкретные суммы, исходя из суммы, озвученной применительно к DAZN, то распределение будет следующим:

32,5% 15 основателям – 1,1375 млрд евро (по 76 млн евро на клуб);

32,5% 20 участникам – 1,1375 млрд евро (по 57 млн евро на клуб);

20% для «выше место – больше денег» – 700 млн евро. Если предположить, что победитель получит 20 долей, а худший клуб – одну, то чемпион заработает за сезон около 67 млн евро, а аутсайдеру достанется около трех;

15% за ТВ-рейтинг – 525 млн евро.

Как раз из прав на телетрансляции вытекает отказ от участия в Суперлиге «ПСЖ». Дело в том, что президент парижан Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group. И именно этот катарский вещатель купил трансляции ЛЧ, а еще владеет правами на показ многих ведущих чемпионатов. Речь идет о миллиардах долларов, поэтому переход «ПСЖ» в Суперлигу был бы ударом по их же владельцам. Плюсы от неперехода парижан тоже имеются. Не придется платить компенсацию, которую УЕФА намерена затребовать от клубов-беглецов, а это внушительные 50-60 млрд евро.

При всем этом клубы Суперлиги не собирались кидать остальных в финансовом плане. Они планировали выделять 8% (но минимум 400 миллионов евро) из годовой выручки и направлять их на солидарные выплаты. У ЛЧ существует похожая система, хотя благодаря ей клубы из не самых сильных лиг получают значительно меньше – 130 млн евро.

Не менее важно, что новости о создании Суперлиги повлияли и на акции клубов на бирже. У тех клубов, которые вошли в число основателей будущего супертурнира все исключительно шикарно. «Ювентус» за один день добавил почти 18%, «МЮ» – 9,48%. Такой рост логичен: люди скупают акции клубов, чьи доходы должны в разы подскочить.

Одновременно с этим растут и акции дортмундской «Боруссии» (+12%), хотя она в Суперлигу пока не вошла и, вроде бы, не очень собирается. Видимо, люди верят, что немцы в итоге сдадутся и заявятся на новый турнир (но тут слишком много «если»).

Те же клубы, про которых не идет никаких разговоров («Аякс», «Лацио» и «Рома»), живут спокойно и торгуются в тех же пределах, что и обычно.

Объем торгов на 19 апреля превысил 60 миллионов сделок. Это уже больше рекордного недельного (!) объема торгов в 2021 году. Прямо сейчас акции футбольных клубов просто суперпопулярны на рынке, но до ковидных распродаж, когда за неделю совершалось почти 120 миллионов сделок, еще далеко.

Короче говоря, это не только сдвиг парадигмы в футболе, но и глобальный финансовый бум, который одних сделает еще богаче, а других может уничтожить совсем. Что именно произойдет, пока не знает никто, но очень похоже, что организаторы Суперлиги, как Танос, щелкнут пальцами и сотрут прежний футбол в пыль.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СУПЕРЛИГЕ? Супер! Очень жду Бред! Убийство футбола Я пока не понял

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