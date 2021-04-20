«Бавария» – «Байер» (20 апреля, 21:30)

«Мюнхен» без Левандовского – словно собака без одной лапы. Команда Ханс-Дитера Флика вылетела из Лиги чемпионов от «ПСЖ», потеряла дома очки с «Унионом» и тяжело обыграла «Вольфсбург». Кажется, отсутствие поляка оказывает на чемпионов Германии не только физическое, но и психологическое влияние.

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Роберт Левандовский и Давид Алаба, «Бавария» Фото: Getty Images

«Бавария» также скромна в обороне, где из матча в матч происходят ляпы и суета. А тут на очереди «Байер», который без того забивает гранду на протяжении последних девяти встреч. В общем, «обе забьют» в этом матче предопределены, а вот в поражение «Баварии» дома верится с трудом.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» (21 апреля, 22:15)

У «Манчестер Сити» перед 32-м туром 8 очков преимущества над «МЮ», но есть проблемы. Во-первых, боссы клуба, игроки и тренеры наверняка сейчас думают не о предстоящем матче, а о Суперлиге и возможных последствиях от вступления в нее. Во-вторых, Пеп лишился Кевина де Брёйне – лидера, с которым команда смотрится совсем иначе.

«Вилла» же рвется в еврокубки и еще может туда попасть (учитывая матчи в запасе и небольшое отставание). Футболисты будут умирать на поле, но не позволят разгромить себя и попробуют по примеру «Лидса» взять очки.

«Специя» – «Интер» (21 апреля, 21:45)

«Интер» потерял два очка в игре с «Наполи» и больше не может позволить себе ошибаться. Но коэффициент на победу команды Антонио Конте мал, а значит нужно искать другие, более жирные варианты.

Антонио Конте Фото: Getty Images

Предположим, что «Специя» закроется в обороне и будет оборонять нули. Это приведет к тому, что «нерадзурри» будут максимум времени проводить на половине соперника и обстреливать со всех точек. Соответственно, угловые обязаны копиться. И «Интер» должен легко выиграть по этому показателю.

«Кадис» – «Реал» (21 апреля, 23:00)

В первом круге «Кадис» неожиданно обыграл «Реал» в гостях, но тогда это был совсем другой клуб. Сейчас мадридцы играют очень мощно и максимально сконцентрированы на результатах. Несмотря на предстоящий матч в Лиге чемпионов с «Челси» (если клубы не дисквалифицируют из-за вступления в Суперлигу), «Реал» должен максимально выложиться с аутсайдером и забрать 3 очка.

В атаке у «бланкос» зажигают Винисиус с Бензема, от которых в последние недели натерпелись даже «Ливерпуль» и «Барселона». Но и в защите есть свои сложности – если бы не Куртуа, «Реал» пропустил бы достаточно мячей. Так что шансы у «Кадиса», а значит и на тотал больше 2,5, будут.

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