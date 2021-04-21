Появился официальный пресс-релиз Европейской Суперлиги, в котором представители турнира сообщили о приостановке проекта.

«Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы спорт развивался, создавая ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, с которыми столкнулось все футбольное сообщество в результате пандемии. Это также обеспечит увеличенные солидарные выплаты всем заинтересованным сторонам футбола.

Несмотря на выход из проекта английских клубов, вынужденных принять такие решения из-за оказываемого на них давления, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам, что было доказано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая текущие обстоятельства, мы должны пересмотреть шаги по изменению формата проекта, постоянно помня о наших целях – предложить болельщикам наилучшие впечатления, одновременно увеличивая солидарные выплаты для всего футбольного сообщества», – гласит текст пресс-релиза, который в твиттере опубликовал журналист AP Роб Харрис.

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О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Из проекта уже официально вышли все шесть клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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