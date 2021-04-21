Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» объявили о выходе из Суперлиги. На официальных сайтах появились заявления.

«Члены совета директоров «Атлетико» встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. «Атлетико» присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет.

Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов. Игроки первой команды и тренерский штаб выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные заслуги должны занимать первое место в сравнении с любыми другими критериями», – гласит текст на сайте мадридского клуба.

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«ФК «Интернационале» подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт. Инновации и инклюзивность были частью нашей ДНК с момента основания. Наше обязательство со всеми заинтересованными сторонами улучшать футбольную индустрию никогда не изменится.

«Интер» считает, что футбольные соревнования должны постоянно улучшаться, чтобы и дальше волновать болельщиков всех возрастов во всем мире в рамках финансовой устойчивости. С этим видением мы продолжим работать вместе с учреждениями и всеми заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим», – сообщается на сайте «Интера».

Помимо «Интера» и «Атлетико», из проекта уже официально вышли все шесть клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

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