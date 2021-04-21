Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Эль-Халаифи избран главой Ассоциации европейских клубов (ECA).

С 2017 года эту должность занимал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. В понедельник, 19 апреля, Аньелли покинул пост главы ECA из-за создания европейской Суперлиги.

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