Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Эль-Халаифи избран главой Ассоциации европейских клубов (ECA).
С 2017 года эту должность занимал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. В понедельник, 19 апреля, Аньелли покинул пост главы ECA из-за создания европейской Суперлиги.
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