Англия – Волевая победа «Сити»

«Манчестер Сити» пропустил от «Астон Виллы» рекордно быстро – уже на 21-й секунде Джон Макгинн забил из-под Александра Зинченко. У форварда хозяев всего два гола в АПЛ, но кому – «Ливерпулю» и вот «Сити». «Горожане» без травмированного Кевина де Брёйне принялись за тики-таку, и точные передачи лучше всего летели у Бернарду Силвы. Португалец выкрутил два ассиста еще до перерыва (на Фодена и Родри), а затем схватился за голову – Стоунз шипами чуть не разорвал бедро молодого Рэмзи, досрочно отправился в раздевалку и пропустит финал Кубка Лиги с «Тоттенхэмом».

У «Виллы» было отставание в один мяч, преимущество на одного игрока и 45 минут на эквалайзер, но, оказывается, не было никакого нападения. Кроме гола в дебюте бирмингемцы еще раз ударили в створ и успокоились, плюс защитник Кэш за три минуты схватил две желтые и отправился следом за Стоунзом. 2:1 – у «Ман Сити» 11 очков отрыва в таблице АПЛ.

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Райан Мэйсон, временный главный тренер «Тоттенхэма» Фото: Getty Images

Первый матч после изгнания Жозе Моуринью «Тоттенхэм» проводил с 29-летним тренером, бывшим игроком и хардкорным фанатом «шпор» Райаном Мэйсоном. Парень 1991 г.р. стал самым молодым коучем в истории Премьер-лиги, сделал пять перестановок в составе и тут же получил оплеуху – Дэнни Ингз завалил лондонцам с углового. И это можно списать на невезение, но хозяева за 45 минут ни разу не пробили в створ.

Мэйсона спас Гарет Бэйл. Валлиец на 60-й минуте закрутил породистую банку бывшему клубу и выбил пятый мяч в трех последних домашних матчах АПЛ. Загрустивший без Кейна Хынмин Сон четко положил из центра штрафной, но лайнсмен увидел офсайд у Лукаса Моуры. А за минуту до конца основного времени «Тоттенхэм» заработал пенальти, и Сон мощно выстрелил с точки. 2:1 – «Тоттенхэм» перевернул игру и показал язык Особенному, но перспективы мутные.

Италия – Роналду как всегда (не очень)

Криштиану Роналду вышел в старте «Ювентуса» и тут же напорол. В матче с «Пармой» он встал в стенку, не прыгнул при ударе, закрыл лицо и над его головой мяч со штрафного влетел в сетку Войцеха Шченсного.

За КриРо отдувался Алекс Сандро – латераль забил с корнера до перерыва, вонзил головой сразу после и в целом отвечал за рабочую атмосферу. А спустя 20 минут Куадрадо точной подачей с углового нашел лоб Маттиаса де Лигта и снял вопросы о победителе – 3:1. Единственное, что осталось непонятным, – зачем Роналду ставят в стенку, если ему объективно это не нравится?

Джакомо Распадори («Сассуоло») празднует гол, «Милан» Фото: Getty Images

«Сассуоло» не был готов к Златану Ибрагимовичу, так что «Милан» вышел без шведского божества в заявке. Но и с Рафаэлом Леау на острие «россонери» справились – Хакан Чалханоглу закрутил на исполнение к получасу игры.

Хозяева и без преимущества по владению контролировали матч, но едва Стефано Пиоли сделал двойную замену, как все развалилось. Сначала «Сассуоло» сравнял счет – разыграли комбинацию, как из настольного хоккея, а затем 21-летний страйкер Распадори сделал дубль. 1:2 – великий «Милан» получил от юнца столько же голов, сколько бэбик клал за весь сезон. Златан, возвращайся, без тебя беда.

А еще в Италии:

«Интер» забуксовал и выдал вторую ничью за три дня – теперь 1:1 с «Специей». Но с аутсайдером объективно не повезло с реализацией – 20:1 по ударам, перекладина Лаутаро Мартинеса и разница по xG 0,03 против 3,27. Отрыв сжался до 10 очков, но все равно никто не сомневается, что Конте возьмет скудетто.

В «Дженоа» дубль в ворота «Беневенто» сделал Горан Пандев. 37-летний македонский дедушка забил 100-й мяч в Серии А – странно, что только сейчас, ведь он реально провел почти всю карьеру в Италии.

Испания – Бензема прикончил «Кадис»

Карим Бензема («Реал» Мадрид) забил мяч – «Кадис» Фото: Getty Images

«Реал» после экстремально быстрого провала проекта президента Переса приехал к «Кадису» с выздоровевшим Вараном и 20-летним центрхавом Бланко в опорной зоне. Мадридский клуб на равных рубился с середняком Ла Лиги и включился на 10 минут в конце первой половины. Этого хватило – 2+1 Бензема и гол Одриосолы идеально уложились в 600 секунд.

По обычной статистике кажется, что «Кадис» не уступил «бланкос» ни в чем, но xG расставляет все по местам – 1,32 против 3,53 у «Мадрида» показывают топовую форму Тибо Куртуа и роскошный тайминг Карима Бензема. Серия столичной команды без поражений насчитывает 16 матчей, а француз догнал Роналду с Раулем по ассистам – у Карима лучший результат за четверть века. Плюс «Реал» подпрыгнул на первую строчку и обошел «Атлетико» (да, провел на матч больше, но кого волнует).

Денис Черышев поздравил с голом Кевина Гамейро, «Осасуна» – «Валенсия» Фото: Getty Images

Денис Черышев вышел в основе «Валенсии» – Гонсало Гуэдеш переехал в нападение и больше не конкурирует с Дэном за место в стартовых XI. Но пороли другие игроки – Муса и Гайя за тайм допустили две результативные ошибки, и «Осасуна» казнила их мощной реализацией.

У «лос чес» отличился Гамейро, Гуэдеш попал в штангу, а Черышев побрел на скамейку при счете 1:3. У русского вингера за 68 минут на поле 0/7 точных кроссов и всего 14 передач (любых). За такое же время вратарь «Валенсии» Жауме Доменек отдал 20 пасов. Кстати, тот же Доменек во второй половине получил два пенальти за три минуты – первый отбил, со второго пропустил.

А еще в Испании:

«Севилья» спокойно прибила «Леванте» – 1:0, Эн-Несири. Мы не заметили, но у андалусийцев крутая серия – шесть побед в семи матчах и ноль поражений после вылета из ЛЧ. Топ-4 Примеры окончательно сформирована, но вечные короли ЛЕ всего в трех очках от «Реала».

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А еще во Франции:

«ПСЖ» внезапно выставил основу на четвертьфинал Кубка – середняк Лиги 1 «Анже» получил пять мячей и отправился обратно, на покорение 12-й строчки чемпионата. Забивали Неймар, трижды Икарди и еще один парень из «Анже» в свои ворота, чье имя вы все равно проскроллите глазами. 5:0 – бойся, Гвардиола, первый матч 1/2 ЛЧ через неделю.

«Монако» распял «Лион» в другой паре – 2:0 и два гола Бен Йеддера с Фолландом во втором тайме. Александр Головин остался в запасе, но вышел уже на 15-й минуте после травмы Софьяна Диопа.

А еще в Германии:

Дортмундская «Боруссия» без нервов пристрелила «Унион» – 2:0, Марко Ройс и Рафаэл Геррейру забили в каждом из таймов, а Эрлинг Холанн не реализовал пенальти в середине стартовой половины.

А «Мёнхенгладбах» снова поплыл – после серии из семи поражения эта «Боруссия» четыре матча подряд не проигрывала. Вот и с «Хоффенхаймом» в гостях они забили два мяча, но быстро пропустили после перерыва, а на 65-й получили третью, решающую банку. 2:0 превратились с 2:3 – «деревенские» празднуют волевую победу, «Гладбах» из зоны ЛЧ съехал на седьмую строчку.

А еще в Португалии:

«Белененсеш» обидно не удержал победу над «Спортингом» – 2:2. Русский голкипер Станислав Крицюк отбил пенальти в конце первой половины, но получил вторую пенку на 95-й минуте и уже не спас андердога от ничьей.

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