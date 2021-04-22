Зарплата президента УЕФА Александера Чеферина за сезон-2019/20 увеличилась на 25%. Во главе Союза европейских футбольных ассоциаций словенский функционер получает 2,19 млн евро.

Это на 450 тысяч евро больше, чем в предыдущем сезоне. Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заработал 1,23 млн евро, что на 164 тысячи евро больше, чем год назад, хотя в целом его оклад снизился с прошлого сезона, так как он смог получить бонус в размере 320 тысяч евро, которого не было в сезоне-2019/20 из-за пандемии, сообщает Calcio Finanza

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес осудил УЕФА за сокрытие заработных плат. «Я знаю, сколько зарабатывает Леброн Джеймс, потому что это обнародовано. И я не знаю, сколько зарабатывает президент УЕФА. Я верю в прозрачность. Мы снизили зарплаты в Мадриде и в моей компании. И я не думаю, что их снизили в УЕФА или Ла Лиге. Почему? Моя зарплата публичная. И я не знаю, сколько они зарабатывают в УЕФА. Я люблю футбол и «Реал», и мне очень жаль, что такое происходит в данный момент», – сказал Перес во время пресс-конференции, посвященной Суперлиге.

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О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Сообщалось, что УЕФА может ввести новый формат ЛЧ раньше 2024 года.

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