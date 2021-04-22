«Барселона» выпустила заявление по поводу своего участия европейской Суперлиге. Каталонский клуб заявил, что не выйдет из проекта.

«Барселона» разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов: учитывая нынешний социально-экономический климат, нам необходимы структурные реформы, чтобы гарантировать финансовую устойчивость мирового футбола за счет улучшения продукта, который предлагается болельщикам по всему миру. Чтобы консолидировать и даже увеличить фанатскую базу, которая является опорой и самой сильной стороной этого вида спорта.

В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял предложение стать членом-учредителем Суперлиги. Поскольку один из самых неотъемлемых принципов «Барселоны» – искать новые формулы солидарности с футбольной семьей в целом.

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Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа. В любом случае, «Барселона», как клуб, который всегда был и всегда будет принадлежать каждому из его членов, прямо зарезервировал за собой право представить такое важное решение для окончательного одобрения компетентными общественными органами после тщательного и очень необходимого изучения предложения.

«Барселона» Фото: Getty Images

Учитывая общественную реакцию, которую вышеупомянутый проект вызвал во многих сферах, нет никаких сомнений в том, что «Барселона» ценит необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Это позволит в определеной степени пересмотреть предложение в том виде, в котором оно сформулировано изначально, и решить все вопросы на благо общих интересов футбольного мира. Такой глубокий анализ требует времени и хладнокровия, чтобы избежать каких-либо опрометчивых действий.

Мы считаем не менее важным подчеркнуть тот объективный факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги. В связи с этим «Барселона» считает неправильным устанавливать необходимый процесс размышлений и дебатов в соответствии с критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что «Барселона» прекрасно осознает важность и интерес, вызываемый этим вопросом, а также необходимость всегда поступать с максимальной прозрачностью, клуб всегда будет действовать с должной осмотрительностью и требует предельного понимания, уважения и, прежде всего, терпения среди болельщиков «Барселоны» и в общественном мнении в целом», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Барселоны».

О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Первым клубом, который вышел из Суперлиги, стал «Манчестер Сити».

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