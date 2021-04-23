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«Фиорентина» – «Ювентус»

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«Юве» гонится за тройкой лидеров, активно преследуя «Интер», «Милан» и «Аталанту». «Интер» оторвался комфортно, но серебро абсолютно реально даже на фоне давления из-за Суперлиги – «Парму» несколькими днями назад туринцы прошли уверенно даже без голов Криштиану Роналду.

«Фиорентина» прозябает на 13-м месте, и Александр Кокорин пока ее не спасает – он даже не выходит на поле. В последних пяти матчах «фиалки» добыли только одну победу над «Вероной», хотя поражения лидерам – «Аталанте» и «Милану» – были боевыми. Оба матча завершились со счетом 3:2 в пользу топов.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

«Спартак» – ЦСКА

Московское дерби всегда получается ярким и принципиальным, особенно когда команды бьются за высокие места. В 27-м туре РПЛ матч на «Открытие Арене» потенциально может стать бронзовым: «красно-белые» держатся на третьем месте, армейцы идут пятыми и отстают всего на одно очко (вровень – «Рубин» и «Динамо»).

«Спартаку» предстоит вынырнуть после 0:3 от «Уфы» в день рождения клуба, ЦСКА осваивается под руководством Ивицы Олича и пока не совсем удачно: поражение от «Сочи» в РПЛ и вылет от «Локомотива» в полуфинале Кубка России. Матч наверняка получится боевым и результативным.

«Атлетик» – «Атлетико»

Клубу из Мадрида крайне нежелательно терять очки, чтобы отобрать чемпионство у «Реала» и «Барселоны» впервые с сезона-2013/14. Сейчас преимущество над «Реалом» составляет три очка, над каталонцами – пять. Игра против «Атлетика», который замыкает топ-10, кажется отличным вариантом, чтобы как минимум сохранить преимущество.

Клуб из Бильбао находится не в лучших психологических кондициях после кубкового разгрома от «Барсы»: баски пропустили два от Месси, а также от Гризманна и Де Йонга. Карраско и Корреа наверняка хотят подхватить голевую эстафету и заставить конкурентов нервничать.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

«Лион» – «Лилль»

«Лилль» сенсационно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции после 33-х туров: бессменный чемпион «ПСЖ» идет вторым в одном балле позади. Лидер Лиги 1 выиграл у парижан очный матч в начале апреля, который завершился удалением Неймара, но в последней игре потерял необязательные очки, сыграв вничью с «Монпелье».

Зато «Лион» в огне – команда идет на четвертом месте, отставая от соперника на три очка. В чемпионате «Лион» не проигрывал месяц, но в четвертьфинале Кубка статистику смазало поражение от «Монако» Александра Головина.

«Лацио» – «Милан»

«Лацио» стремится попасть в еврокубки, но добывать победы в основном получается против аутсайдеров: таких, как «Кротоне» и «Беневенто». Команда проиграла «Ювентусу» и пропустила пять от «Наполи».

«Милан» идет вторым и гонится за «Интером», но пока не очень успешно, несмотря на продление контракта со Златаном. Поражение от «Сассуоло» явно не вдохновляет букмекеров и болельщиков, а выступления команды Пиоли очень нестабильны.

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