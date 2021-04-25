Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что 12 клубов-учредителей Суперлиги будут наказаны, но основная вина лежит на «Реале», «Барселоне» и «Ювентусе» – он назвал троицу грандов плоскоземельцами, которые верят в существовании нового турнира. Также чиновник поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я был впечатлен реакцией болельщиков, никогда такого не видел. УЕФА сделал свое дело, клубы, которые были с нами, сделали свое дело. Большую роль сыграло правительство Великобритании, их реакцией я также впечатлен. В эти сумасшедшие 48 часов я разговаривал по телефону с премьер-министром Джонсоном и госсекретарем Дауденом. Они оказались на правильной стороне в нужное время. Но, безусловно, большая часть работы сделана фанатами. Совместные усилия показали, что не все продается. Нельзя прийти с миллиардами и сказать: «Меня не волнуют традиции, история и все, что вы любите, потому что у меня достаточно денег, и я все куплю». Ни за что! Это не пройдет.

Каждый должен нести ответственность за свои поступки, и мы не можем сделать вид, что ничего не произошло. Нельзя сделать что-то подобное, а потом сказать: «Меня наказали, потому что все меня ненавидят». Их проблемы – не из-за кого-то другого, а из-за них самих. Они поступили плохо. В следующие несколько дней мы увидим, что делать дальше.

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Но для меня есть явная разница между английскими клубами и шестью другими. Они вышли первыми, признали ошибку. Нужно обладать некоторым величием, чтобы сказать: «Я был неправ». Для меня есть три группы из этих 12: английская шестерка, которая вышла первой, потом еще три клуба («Атлетико», «Милан» и «Интер» – Eurosport), а затем те, кто считает Землю плоской («Реал», «Барселона», «Ювентус» – Eurosport). Они думают, что Суперлига до сих пор существует. И в этом большая разница. Но ответственность будут нести все. Каким образом, посмотрим», – цитирует Чеферина Daily Mail

О создании Суперлиги было объявлено 12-ю крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании в ночь на 19 апреля. Вечером 20-го проект потерпел крах.

Изначально УЕФА грозил исключить все клубы из еврокубков.

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