Англия – «Ман Сити» оставил «Тоттенхэм» без трофея

В Англии впервые с марта 2020 года на стадион запустили фанатов обеих команд – тестом стал финал Кубка Лиги. Но главную проверку выдерживал Райан Мэйсон – 29-летний тренер «Тоттенхэма» выводил команду на вторую игру в карьере и сразу на матч за трофей. В состав «Сити» неожиданно вернулся Кевин де Брёйне, и он первым создал момент – после обреза «шпор» КДБ прострелил в центр, но Фоден на подборе с угла вратарской попал в Алдервейрелда.

Лондонский клуб почти не атаковал, а единственный удар в створ нанес на старте второй половины – Ло Чельсо шмякнул издали в нижний угол, и запасной вратарь Стеффен с трудом отразил мяч. Вероятно, Мэйсон надеялся на подвиги Льориса в серии 11-метровых, но до пенок так и не дошло. Лапорт выпрыгнул выше всех при подаче углового и вонзил победный гол на 82-й минуте.

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Тяжело рассчитывать на победу при одном выстреле в створ и 37% владения против «Сити» – «Манчестер» забрал четвертый Кубок Лиги подряд и шестой за восемь лет. А руководство «шпор» наверняка обновляет список свободных тренеров – пока Райан Мэйсон не доказывает, что он вундеркинд.

А еще:

А еще в Англии:

Маркус Рэшфорд, «Лидс» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» со скрипом возился с «Лидсом», ничего не создавал впереди и даже не владел территорией. Для такой закрытой игры напрашивался выход Погба в середину, но Сульшер выпустил его за 15 минут до конца, когда Поль оказался бесполезен. В итоге 0:0, которые сделали честь только Марсело Бьельсе. У него пять очков в трех матчах с «МЮ», «Сити» и «Ливерпулем», вот уж точно Эль Локо.

«Вулверхэмптон» провел эту неделю под слухами об уходе тренера Нуну в «Тоттенхэм» и получил 0:4 от «Бёрнли». Хет-трик в первом тайме сделал Крис Вуд, у форварда сегодня даже 3+1.

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Италия – «Юве» сильно отпустил «Интер» в таблице

Андреа Пирло, Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Перед стартом матча с «фиалками» Андреа Пирло получил публичные гарантии от спортдира Паратичи , что сохранит рабочее место при выходе в Лигу чемпионов. Но и такой минимум для «Ювентуса» не стал мотивацией – «Фиорентина» легко переигрывала туринцев в первой половине, Душан Влахович забил с пенальти, а «Юве» за 45 минут создал только один момент.

Поэтому Пирло в перерыве перекрутил расстановку с 3-5-2 до 4-4-2, выпустил Морату и за 34 секунды тайма получил гол от Альваро. Но другие замены бородатого маэстро не сработали, и флорентийцы так и не почувствовали супердавления от «бьянконери». 1:1 – Роналду не забил в третьем матче подряд, второй подобный кризис для Криша в 2021 году.

А еще в Италии:

«Интер» опять сыграл гипертоскливо – 1:0 с середняком «Вероной», едва-едва не потерял очки в третьем матче подряд. Миланцев спас Маттео Дармиан, причем латераль забил победный мяч второй раз за месяц (две недели назад пострадал «Кальяри»). Преимущество над конкурентами по-прежнему 13 очков, для скудетто достаточно взять две победы в двух турах. Календарь с «Кротоне» и «Сампдорией» позволяет.

Руслан Малиновский тащит «Аталанту» – открыл счет и отдал ассист с «Болоньей» (5:0, у Муриэля тоже 1+1). У украинца третий матч с голами и уже 10 результативных очков в шести последних турах Серии А. Вместе с Малиновским забил и Миранчук – Алекс вышел на замену впервые за три матча и вонзил через 12 минут после появления.

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«Рома» внезапно проиграла аутсайдеру «Кальяри» – 2:3, гол+пас у Карлеса Переса. Команда с Сардинии аж выбралась из зоны вылета, а Паулу Фонсека, кажется, стал еще на шаг ближе к московскому «Спартаку».

Испания – «Барса» догнала «Реал» в Ла Лиге

«Барселона» долго возилась с «Вильярреалом» и не забивала даже из таких ситуаций – датчики xG шкалили, а Де Йонг сделал героя из голкипера Асенхо.

И даже логично, что «сине-гранатовые» первыми пропустили – Чуквуэзе раздел Альбу и внес мяч в сетку. Правда, оборона «субмарины» нацепила клоунские носы почти сразу с голом нигерийца, и Антуан Гризманн еще до перерыва сделал дубль, а экс-защитник «Тоттенхэма» Фойт просто выкатил пас на ногу французу.

И у «Вильярреала» было бы больше шансов, если бы в середине второго тайма Ману Тригейрос не въехал в ногу Месси в центре поля и не получил прямую красную. И вдесятером хозяева трижды пробили в створ, оставили «Барсу» совсем без выстрелов в раму до конца матча и заставили Тер Стегена отстегивать ногу при опасном ударе Капу.

Но каталонцам хватило прочности – 2:1, после вылета из ЛЧ они проигрывали только «Реалу» в Эль Класико, в остальных матчах набрали 18 очков из 18 возможных. В таблице «Барселона» догнала «Мадрид» даже при одной игре в запасе.

А еще в Испании:

Диего Симеоне, «Атлетико» (Мадрид) Фото: Getty Images

Диего Симеоне оставил в запасе Суареса, Лемара и Феликса и пропустил от «Атлетика» на девятой минуте. Баски мощно боролись с «Атлетико», но пропустили от мадридцев по классике – от центрбека (Савича) головой со стандарта. А в конце матча Иньиго Мартинес почему-то остался один на корнере и лбом занес победный мяч – 1:2, «Атлетико» по пропущенным очкам уже пропустил на первую строчку «Барселону».

«Севилья» разошлась – уверенные 2:1 с четвертьфиналистом ЛЕ «Гранадой», причем пропустили только на 90-й минуте. У андалусийцев пять побед подряд, а последнее поражение было аж семь недель назад. «Реалу» в Мадриде через 14 дней есть, кого опасаться.

А еще в Германии:

«Лейпциг» остается в чемпионской гонке после субботнего поражения «Баварии» – 2:0 со «Штутгартом», швабы проиграли в четвертом матче подряд. Но «РБ» нужно пылесосить очки во всех провалах «Мюнхена», и пока нет никаких гарантий, что это произойдет.

«Боруссия М» потихоньку выздоравливает – после февральско-мартовского кошмара из восьми поражений в девяти матчах «Гладбах» взял уже четвертый матч из семи. В последнем туре Бундеслиги насовали пять мячей «Арминии» – 5:0, у Бреля Эмболо два гола и ассист. Хорошо размялись на аутсайдере перед встречей с «Баварией».

А еще во Франции:

Александр Головин («Монако»), «Анже» Фото: Getty Images

«Монако» с трудом переборол «Анже» – 1:0, Бен Йеддер только на 79-й минуте распечатал середняка. Отставание от «ПСЖ» все еще один балл, и при травмированном Килиане Мбаппе есть шансы на нового чемпиона Пятой республики.

Мбаппе травмировался за 3 дня до «Сити». Пропустит матч?

«Лион» с «Лиллем» выдали концерт – «ОЛ» забил дважды до перерыва, но «доги» вкрутили три, и 2+1 у 35-летнего турка Бурака Йылмаза. Теперь уже «Лилль» запрыгнул на первую строчку Лиги 1, у них на один балл больше, чем у «Парижа».

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