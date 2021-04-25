Противоречивая неделя для русских футболистов в Европе: Черышев неудачно вышел на замену, Головин провел активный матч, но результат «Монако» сделал без его участия, Кокорин снова не сыграл, а Кудряшов схватил удаление. Все было бы очень грустно, если бы не спаситель-Миранчук: полузащитник «Аталанты» наконец поднялся с лавки и добил «Болонью» голом.

Головин и «Монако» бьются за титул

«Монако» обыграл «Анжер» со счетом 1:0 и продлил серию без поражений до 9 матчей. Общий счет впечатляет: 19:0.

Чемпионат Италии Новый гол Миранчука за «Аталанту» – всего лишь 3-й в Серии А 33 МИНУТЫ НАЗАД

В игре с «Анжером» Головин вышел в стартовом составе. Нанес 3 удара по воротам – больше всех в матче, но попал в створ лишь однажды. Отдал 2 паса под удар и выполнил 84% точных передач. Александра заменили на 79-й минуте, а спустя буквально несколько секунд Бен-Йеддер забил победный мяч. Российский полузащитник не отмечался результативными действиями с 11 апреля – ждем, что серия прервется в следующем туре: «Монако» сыграет с «Лионом».

Долгожданный матч и гол Миранчука

Миранчук устал смотреть за успехами Малиновского с лавочки: у украинца – 3 гола в последних трех матчах. Поэтому в матче с «Болоньей» Алексей не просто появился на поле впервые с 11 апреля, но и положил голешник спустя 12 минут после выхода на замену. «Аталанта» разнесла «Болонью» со счетом 5:0.

Невзрачные полчаса Черышева

Денис Черышев наконец распрощался с травмами и вернулся в состав «Валенсии». Правда после трех подряд игр в старте в последнем матче против «Алавеса» Денис довольствовался лишь выходом на замену на 61-й минуте. И вряд ли этот матч30-летний полузащитник занесет себе в актив: худший процент точных передач в команде (44%), ни одного удара по воротам или хотя бы паса по удар. Из положительного – лишь помощь в обороне: у Черышева по одному перехвату и отбору.

Как дела у других футболистов из России?

На связи любимая рубрика: «Сыграл ли за «Фиорентину» Кокорин?». Скоро последнему матчу Александра в составе «фиалок» исполнится 2 месяца, и эту дату россиянин, кажется, отметит вне заявки. Перед матчем с «Ювентусом» Кокорин не тренировался в общей группе, а это значит, что его возвращение на поле откладывается. Ну, зато во Флоренции Саша живет в бывшем доме Батистуты.

Крицюк стал второй звездой матча в составе «Беленесиша» в гостевом матче со «Спортингом» по версии WhoScored. Он сделал 7 сейвов, но главное – отразил пенальти в исполнении Жоау Мариу на 42-й минуте. Это помогло «Беленесишу» не проиграть в Лиссабоне – 2:2.

Федор Кудряшов вернулся в состав «Антальяспора» в игре с «Галатасараем» и схватил удаление на 90-й минуте – российский защитник умудрился получить две желтые карточки подряд на седьмой добавленной минуте. Его команда проиграла – 0:1.

Евгений Башкиров помог «Заглембе» сыграть вничью с «Пястом» – 2:2. На счету россиянина – гол и ассист.

Защитник сборной России Александр Жиров отыграл все 90 минут за «Зандхаузен» и помог разнести «Ганновер» – 4:2. В сверхрезультативном матче Жиров результативными действиями не отметился.

Полузащитник чешского «Богемианс-1905» Владимир Левин провел на поле все 90 минут в матче против «Славии». Матч закончился со счетом 0:0.

Полузащитник Иван Енин вместе с боснийским «Зриньски» скатал скучную ничью с «Сараево» – 1:1. Иван отыграл весь матч.

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, на правах аренды выступающий за шведский «Юргорден», помог своему клубе победить «Варберг» на выезде со счетом 3:1.

Юрий Лодыгин и его «ПАС Яннина» проиграли дома «Панэтоликосу» со счетом 0:1. Первый матч экс-вратаря сборной России за 12 дней сложился неудачно.

Форвард датского «Вайле» Герман Онугха отыграл 21 минуту в матче против «Сендерйюске» и не помог клубу набрать очки – поражение 0:1.

Кубок английской Лиги Матч «Сити» в финале похож на игру Суперлиги. В плохом смысле 2 ЧАСА НАЗАД