26 апреля 2021 года исполняется 35 лет с трагической аварии на Чернобыльской АЭС. Город на территории Украины стал загадочной и опасной зоной отчуждения, а несколько лет назад привлек внимание американского телевидения – HBO сняла одноименный сериал.
А еще в Припяти был футбол. Для местного клуба «Строитель» в городе появился современный стадион вместимостью 5 тысяч человек с крышей над трибунами и освещением. Открытие было назначено на 27 апреля 1986 года – «Строитель» должен был сыграть с «Машиностроителем» из Бородянки в полуфинале Кубка Киевской области.
Что случилось за день до матча, все знают. Следующее фото – одно из самых старых: поле еще не успело густо зарасти лесом.
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Стадион в Припяти
Фото: Getty Images
Теперь трибуны окружают деревья.
Стадион в Припяти
Фото: Getty Images
На стадионе иногда бывают охотники за приключениями и любители необычного.
Стадион в Припяти
Фото: Getty Images
И местные собаки. На этом фото разглядеть лес можно еще лучше.
Стадион в Припяти
Фото: Imago
Деревянные трибуны совсем сгнили и поросли мхом.
Стадион в Припяти
Фото: Imago
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