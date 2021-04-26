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«Реал» – «Челси»

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Первый в истории официальный матч между «Реалом» и «Челси» едва не сорвался из-за участия клубов в проекте по созданию европейской Суперлиги: целый ряд чиновников УЕФА грозили дисквалификацией. Но Александер Чеферин всех успокоил – никого не забанят, скажите спасибо обладателям ТВ-прав, которые вряд ли спокойно отнесутся к такому повороту событий. Так что встреча Азара с бывшей состоится – бельгиец залечил травмы и попал в заявку на матч.

С приходом Тухеля Лига чемпионов стала турниром «Челси»: лишь одно поражение в фактически ничего не значащей ответной встрече с «Порту». К слову, именно в этой игре лондонцы пропустили впервые за четыре матча плей-офф. Дела «Реала» еще безоблачнее: ни одного проигрыша в матчах с «Аталантой» и «Ливерпулем». Единственное, что может тревожить фанатов «Мадрида» – статистика встреч Зидана и Тухеля. У француза лишь две победы в матчах с командами немца при трех ничьих и одном поражении. Впрочем, дома Зизу Тухелю не проигрывал, поэтому вряд ли серия переломится и на этот раз. Несмотря на все тактические заморочки Томаса.

Томас Тухель и Джорджиньо, «Челси» Фото: Getty Images

«Атлетик» – «Вальядолид»

«Бильбао» жаль: команда проиграла два финала Кубка Короля за две недели, с начала марта безвыигрышная серия команды выросла до восьми матчей подряд во всех турнирах. Но неожиданно прервалась в прошлом туре, когда в Страну Басков приехал сражающийся за титул «Атлетико». «Бильбао» победил со счетом 2:1 и вдохнул интригу в чемпионскую гонку Ла Лиги. Матч против безнадежного аутсайдера – лучший способ продолжить победную поступь. «Вальядолид» не побеждает в Примере с 13 марта и прочно осел в зоне вылета. «Атлетик» снова играет дома – если не взять три очка здесь, у фанатов возникнут вопросы.

«Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Сити»

Пеп прервал проклятие четвертьфиналов и впервые вывел «Сити» в 1/2 Лиги чемпионов. В последний раз манчестерский клуб играл на этой стадии аж в 2016 году при Мануэле Пеллегрини. Тогда «горожане» ни разу не забили «Реалу» в двух матчах и бесславно покинули турнир, но теперь явно мечтают о большем. Правда, «Париж» вышвырнул из ЛЧ действующего чемпиона явно не для того, чтобы теперь сойти с дистанции в полуфинале.

Почеттино знает, как обыгрывать Гвардиолу, а «Сити» явно выплеснул лишних эмоций в финале Кубка Лиги. да и Мбаппе наверняка отлично помнит, как прошивал ворота манчестерского клуба за «Монако», и явно горит желанием проделать то же самое уже в футболке «Парижа». Скорее всего, «Сити» не уедет из столицы Франции без голов, но вот увезет ли победу? Вопросик.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Вильярреал» – «Арсенал»

После разгромной победы над «Славией» в ответном четвертьфинале Лиги Европы «Арсенал» набрал лишь очко в двух матчах АПЛ. У команды Унаи Эмери дела тоже не очень: два подряд поражения со счетом 1:2. Но на игру с бывшей командой баск явно настроит «Вильярреал» как следует. Когда-то эти команды рубились в полуфинале ЛЧ, но теперь пришло время турнира рангом ниже. В Лиге Европы-2020/21 «Вильярреал» выиграл все домашние матчи, а значит, самое время платить долги за 2006 год.

«Манчестер Юнайтед» – «Рома»

«Дьяволы» на отличном ходу и в апреле еще не проигрывали: пять побед во всех турнирах при одной ничьей. Итальянцы же забыли о том, что такое победы с ответного четвертьфинала против «Аякса»: два поражения и ничья в Серии А. «МЮ» и «Рома» имеют богатую историю встреч в еврокубках: все помнят 7:1 на «Олд Траффорд» весной 2007 года с первым голом Роналду в ЛЧ за «Юнайтед». История легко может повториться и теперь, но «Рома» отлично чувствует себя в плей-офф нынешней Лиги Европы, так что «МЮ» придется непросто. В плей-офф римляне еще не проигрывали, так что не смотрите на плохую статистику матчей в Серии А – в четверг «Рома» выйдет на сражение до последней капли крови, как и подобает гладиатору.

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