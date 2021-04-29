В Севилье в возрасте 65 лет скончался Хуан Хойя Борха, известный герой испанских телепередач. Мужчина по прозвищу Эль Риситас (хохотун – исп.) стал мемом в интернете после интервью в 2000 году. В других странах на видеоряд накладывали субтитры, никак не связанные с содержимым оригинала.
Хохотун стал известен среди любителей российского спорта, когда сборную России тренировал Фабио Капелло. На ютьюбе появился ролик, в котором испанец от лица итальянского тренера смешно объяснял слабые результаты команды в отборочном турнире к чемпионату Европы-2016. Видео быстро стало вирусным среди болельщиков.
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Эль Риситасу приписывали слова о футболе, но он и сам любил эту игру. Человек-мем болел за «Бетис», а в одном из ТВ-шоу он поиграл в кикер с легендой клуба Хоакином и добился победы.
- Эль Риситас скончался в университетской больнице «Вирхен дель Росио».
- Причина смерти не называется, но известно, что у актера случился рецидив.
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