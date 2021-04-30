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ЦСКА – «Уфа»

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Армейцы после назначения на пост главного тренера Ивицы Олича выглядят крайне неуверенно, даже катастрофически – три поражения подряд в последних трех матчах: от «Сочи» (1:2), «Локомотива» (0:3) и «Спартака» (0:1). Но «красно-синие» теоретически должны справиться с «Уфой», которая идет на 14-м месте и выигрывает всего два очка у зоны вылета.

Впрочем, статистика уфимцев куда более бодрая: по 3:0 «Ахмату» и «Спартаку» и боевое поражение со счетом 2:3 от «Сочи». Тем не менее ставим на ЦСКА – когда-то они должны проснуться и без спартаковских шуток в твиттере.

«Краснодар» – «Сочи»

«Сочи» идет на пятом месте, в апреле обыграв «Уфу» и ЦСКА. Чуть раньше команда споткнулась на «Зените» и запустила кривотолки в соцсетях – мол, фарм-клуб поддался богатому лидеру. Но позиция сочинцев непривычно высока, а в последнем очном матче – 1/8 Кубка России – «Краснодар» проиграл со счетом 1:2.

«Быки» с заменой Мурада Мусаева на Виктора Гончаренко прибавили: команда сохранила ничью с «Зенитом» и с минимальным счетом обыграла «Рубин». Говорить о полноценном возрождении проекта Галицкого пока рано, но улучшения вырисовываются.

Виктор Гончаренко Фото: Getty Images

«Удинезе» – «Ювентус»

«Интер» ушел в отрыв, а «Ювентус» вместе с «Наполи», имея по 66 очков, преследуют идущую второй «Аталанту» (68). Команда, за которую играет Криштиану Роналду, выступала в апреле ни шатко ни валко: были победы, ничьи и поражение от «Аталанты» Миранчука в принципиальном матче. Криш не забивал с 7-го числа, и это тоже повод для волнений. У «Удинезе» тоже есть мотивация – команда идет на 11-м месте и рвется в десятку.

«Валенсия» – «Барселона»

Чемпионская гонка в Испании достигла апогея. «Барселона» вышла было в лидеры по потерянным очкам, но проиграла «Гранаде» с удалением Роналда Кумана и снова идет второй, имея 71 очко вместе с мадридским «Реалом». «Атлетико» ускакал вперед на два балла, и каталонцы снова не могут рассчитывать только на себя самих. Но обыгрывать «Валенсию» – обязательно.

«Валенсия» в текущем сезоне выступает неудачно: 14-е место и отсутствие побед с 21 марта. Тогда «летучие мыши» со счетом 2:1 обыграли как раз «Гранаду».

«Монако» – «Лион»

Монегаски снова в борьбе за титул: два балла до «Лилля», один – до «ПСЖ», который сенсационно не возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Монако» не проигрывал с третьего марта, а в победных матчах забивал мячи на любой вкус: по четыре – «Сент-Этьену» и «Метцу», по три – «Дижону» и «Бордо». К сожалению, Александр Головин находится на изоляции с коронавирусом и не поможет команде.

«Лион» идет следом, но не наступает на пятки – в дефиците четыре очка. Последняя встреча с «Монако» состоялась совсем недавно в четвертьфинале Кубка Франции – монегаски победили 2:0.

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