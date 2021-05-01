Приблизится ли «Интер» к чемпионству? Навяжет ли «Реал» борьбу «Атлетико»? Сколько забьют «МЮ» и «Ливерпуль»? Сдержит ли «Локо» «Зенит»? Ответы на эти вопросы знает Eurosport.ru и букмекерская компания Winline.

«Кротоне» – «Интер» (1 мая, 19:00)

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Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

«Интер» на грани грандиозного события – «нерадзурри» вот-вот прервут 9-летнюю гегемонию «Ювентуса». Для официального подтверждения силы в Италии клубу Антонио Конте нужно набрать 4 очка в пяти матчах – задача более чем выполнимая.

3 пойнта точно будут набраны в ближайшей игре против «Кротоне» – абсолютно худшей команды турнира. Аутсайдер пропустил 83 мяча в 33 турах, а конкретно от «Интера» в первом круге – 6. Маловероятно, что рвущийся к чемпионству топ-клуб с Лукаку и Мартинесом в атаке пощадит соперника и отгрузит ему меньше одного мяча.

«Реал» Мадрид» – «Осасуна» (1 мая, 19:30)

После неожиданного поражения «Барселоны» от «Леванте» «Реал» с «Атлетико» получили еще один шанс в гонке за чемпионство. У команды Симеоне есть преимущество в два очка, поэтому преследователям ни в коем случае нельзя ошибаться. Плюс сзади подкралась «Севилья» – один неудачный матч может лишить команду медалей.

«Бланкос» на будущей неделе предстоит ответка против «Челси» в ЛЧ, на которую нужно будет много сил и эмоций. А это значит, что на «Осасуну» этих компонентов нужно затратить минимум. Чтобы исключить проблемы и набрать 3 очка, «Мадриду» обязательно забить один или два мяча в первом тайме и довести игру до победы. Для уничтожения жидкого середняка парням Зидана точно не понадобится ложка.

«МЮ» – «Ливерпуль» (2 мая, 18:30)

Садио Мане, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Манкунианцы очень удачно разорвали в Лиге Европы «Рому» (6:2) и на 99,9% гарантировали себе место в финале турнира. Ответный матч станет скучной формальностью, но в то же время позволит «МЮ» не экономить ресурсы в АПЛ. Тем более против «Ливерпуля» такой подход непозволителен.

В целом матчи между этими командами не бывают слишком результативными, но сейчас другой случай. Как показывают проблемы «Ливерпуля» в игра «дьяволов» против римлян, обе команды любят и умеют пропускать на ровном месте, а их атакующие игроки великолепны в завершении. Поэтому матч должен стать результативным.

«Зенит» – «Локомотив» (2 мая, 19:00)

«Локомотив» после зимнего перерыва выиграл 11 из 11 матчей во всех турнирах с разницей мячей 31-5. Такой статистикой в последние месяцы не может похвастаться ни один клуб России (разве что «Крылья Советов», у которых 15 побед в 14 матчах при одной ничьей). Над Марко Николичем и его попытками поставить атакующий футбол в России смеялись, а теперь серба искренне уважают – боссы москвичей даже продлят с ним контракт.

Благодаря успехам «Локо» выкатился в финал Кубка России и стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Проблема в том, что в очном матче москвичам нужна только победа – любой другой результат сделает «Питер» победителем турнира. Но в красно-зеленых есть смысл поверить: их серия, возвращение в ворота Гилерме и в целом неплохая статистика матчей в Санкт-Петербурге наводят на мысли, что «Локо» как минимум выдержит фору в +1 мяч.

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