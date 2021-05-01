Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на возможное попадание клуба в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов.

«За время работы в Англии я участвовал в Лиге Европы только один раз – мы вышли в финал и провели хороший турнир, не считая последнего матча. Накануне я видел, как «Манчестер Юнайтед» наслаждается игрой в ЛЕ. Поэтому, нет, если мы играем в Европе, очевидно, все зависит от того, какой это турнир, какая стадия, каковы обстоятельства вокруг. Но так было всегда.

Мы не будем думать: «Боже мой, теперь мы должны играть здесь». Нет-нет-нет, это отличный турнир. Но пока я не думал об этом слишком много – да, наши шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов маловероятны, тем не менее я все еще верю в небольшой шанс. Так что давайте попробуем сделать это, а об остальном подумаем после сезона», – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля»

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После 33 матчей «Ливерпуль» идет на шестом месте в таблице с 54 очками.

От четвертого места и зоны ЛЧ «красных» отделяет 4 очка.

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