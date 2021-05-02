Для русских легионеров из чемпионатов топ-5 евроуикенд сложился неудачно – по тем или иным причинам не сыграли ни Головин, ни Миранчук, ни Черышев, ни тем более Кокорин. Зато вдруг зажег неожиданный герой из лиги поскромнее.

Гасперини не выпустил Миранчука и подарил «Интеру» титул

«Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1) и открыла «Интеру» дорогу к первому с 2010 года скудетто. Возможно, именно Алексея Миранчука не хватило бергамаскам, чтобы дожать команду Де Дзерби и сорвать миланцам досрочное чемпионство – полузащитник так и не поднялся со скамейки и провел в запасе весь матч.

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Головин ушел на карантин

Полузащитник «Монако» и сборной России сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь у него протекает бессимптомно, однако изолироваться от команды все же пришлось. Головин находится на карантине и не помог монегаскам в матче против «Лиона» (2:3).

Хет-трик экс-форварда «Тамбова» в Дании

Безоговорочно главный герой уикенда среди российских легионеров в Европе – Герман Онугха. Принадлежащий «Краснодару» форвард начинал сезон в «Тамбове», забил 4 мяча в 11 матчах, а после неожиданно уехал в аренду в датский «Вайле». В 12 играх на его счету был всего 1 гол, но тут случился выезд к «Хорсенсу». «Вайле» горел 0:3, спасать клуб на 50-й минуте вышел Онугха. На 63-й минуте он забил первый мяч, через 21 минуту – второй, а на 90-й минуте оформил хет-трик и одновременно с этим камбэк «Вайле». 0:3 превратились в 3:3, а Онугха из ненужного легионера – в спасителя.

Кокорин вот-вот вернется в общую группу

Александр Кокорин – главное разочарование для фанатов «Фиорентины». Он еще ни разу не тренировался под руководством нового тренера Джузеппе Якини и пропустил уже 9 матчей кряду. Травмы все никак не залечиваются, а время, выданное на оправдание авансов, неумолимо утекает. Впрочем, клуб пока стоит горой за игрока: «фиалки» опровергли слух о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона. А позже появилась информация, что нападающий вот-вот начнет тренировки в общей группе. Ждем!

Денис Черышев оправился от травм, но это не уберегло его от ротации – после пяти подряд не самых удачных матчей русский полузащитник остался в запасе на матч против «Барселоны» (2:3) и так не вышел на поле.

Федор Кудряшов отбыл дисквалификацию за удаление в матче с «Галатасараем» и вернулся в основу «Антальяспора». Домашняя встреча против «Гёзтепе» закончилась поражением 2:3, русский защитник провел на поле все 90 минут.

Станислав Крицюк вместе с «Белененсиш» проиграл на выезде «Пасуш де Феррейре». За 90 минут на поле русский вратарь совершил 5 сэйвов, но не спас команду от минимального поражения – 0:1.

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