Англия – фанаты «МЮ» закошмарили Глейзеров перед «Ливерпулем»

Днем 2 мая перед принципиальным свиданием «МЮ» и «Ливерпуля» фанаты «дьяволов» поддали огня и устроили бунт против семьи Глейзеров. По заявлению организаторов, в акции планировали участие 10 тысяч человек. Протестующие принесли разные баннеры, например «Извинения не приняты» (за Суперлигу) и «50+1» – это отсылка к правилу из Бундеслиги, по которому фаны имеют значительную долю в любом клубе.

За два часа до начала матча протестующие ворвались на стадион, выбежали на поле и вломились в пустующие раздевалки, а это нарушение протокола АПЛ по борьбе с коронавирусом. В результате, манки посоветовались с полицией и лигой и решили сыграть матч в другой день. «Мы признаем право фанатов свободно выражать мнение и мирно протестовать. Однако мы сожалеем, что их действия привели к опасности для других болельщиков, работников стадиона и полиции», – говорится в заявлении «Юнайтед».

Чемпионат Англии «Все напряженно». Клопп не знает, сыграет ли Ван Дейк на Евро 16 ЧАСОВ НАЗАД

Фанаты прорвались на «Олд Траффорд» перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Арсенал» грохнул «Ньюкасл» – 2:0: постарались Мохамед Эль-Ненни с передачи Пьер-Эмерика Обамеянга и сам габонец, записавший себе 1+1. Лондонцы давили весь матч и взвинчивали темп, и оставили Артету довольным. В результате «канониры» победили впервые за четыре матча – как раз накануне ответного полуфинала ЛЕ против «Вильярреала» (1-2 в первой встрече).

«Тоттенхэм» грубо разобрался с «Шеффилдом» – 4:0. Гарет Бэйл забил аж три мяча, чего с ним не случалось в европейских чемпионатах пять лет. Правда, в 2018-м валлиец выбил трешку на клубном ЧМ.

«Все очень напряженно». Юрген Клопп не знает, сыграет ли Вирджил ван Дейк на Евро-2021

Испания – «Барселона» с «Валенсией» затеяли перестрелку

Каталонцы и «летучие мыши» начали скучно – все пять голов команды забили только во втором тайме. Размочили валенсийцы: на 50-й минуте Карлос Солер подал угловой, Клеман Лангле прошляпил Габриэла Паулисту, и тот в прыжке замкнул кросс в пустой угол.

«Барса» владела мячом под 70% времени, но не очень много била – семь из 12 ударов прилетели в створ. Гости потратили семь минут на эквалайзер. Помог защитник «Валенсии» Тони Лато, который нелепо подыграл рукой в собственной штрафной и привез пенку. Яспер Силлессен потащил удар Лео Месси. Бускетс подобрал отбитый мяч, Педри пробил в упор по Силлессену. Мяч отлетел обратно к Месси, и аргентинец вонзил его в сетку через кучу-малу игроков «Валенсии».

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Спустя шесть минут каталонцы провели позиционную атаку с типовым завершением: кросс от Альбы слева, Де Йонг пробил головой, но Силлессен снова отразил: в этот раз прямо в ноги Антуану Гризманну – француз добил в упор.

На следующий мяч «Барсе» понадобилось еще шесть минут. На 69-й Лео оформил дубль фирменным богоподобным ударом со штрафного примерно с 23 метров. Мяч залетел впритирку со штангой – у Яспера было столько же шансов на сейв, сколько у Mortal Kombat на хорошую экранизацию – около нуля.

Валенсийцы боролись и толкались с каталонцами, но их хватило еще на один гол – зато какой! «Летучие мыши» перехватили мяч после неудачного вбрасывания каталонцев на их же половине. Карлос Солер получил передачу метрах в 25 от ворот Тер Штегена и яростно влепил в девятку один из лучших голов тура в Европе. На этом все – 2:3. «Барселона» вместе с «Реалом» сидят на хвосте у «Атлетико», набрав на два очка меньше команды Симеоне.

«Валенсия» - «Барселона» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Бетис» и «Вильярреал» закрутили интригу в борьбе за место в Лиге Европы. Севильцы скатали ничью с замученным «Вальядолидом» (1:1) и пропустил вперед «желтых», которые прибили «Хетафе» (1:0). Теперь «Вильярреалу» осталось всего одно очко до пятой строчки и посадочного в Лигу Европы. Сейчас на этом месте обитает «Сосьедад».

Италия – «Интер» выиграл Серию А впервые за 11 лет благодаря осечке «Аталанты»

В последний раз «нерадзурри» трясли скудетто в сезоне-2009/10 – так давно, что тренировавший «Интер» Моуринью превратился в физрука за. Долгожданное чемпионство миланцы взяли, сидя перед телевизорами – удовольствие от победы на поле испортила «Аталанта».

Бергамаски упустили победу в матче против «Сассуоло». Команда Алексея Миранчука, который на поле даже не высунулся (как и Виктор Коваленко), забила первой. На 32-й минуте отличился защитник Робин Гозенс, который пришел в позиционную атаку, внезапно сыграл страйкера и отличным ударом в прыжке прошил Андреа Консильи. Но в начале второго тайма защитник «Аталанты» Рафаэл Толои потерся о Джереми Толяна в штрафной бергамасков – пенальти. Удар с точки исполнил Доменико Берарди. В итоге – ничья, и «Аталанта» лишилась математических шансов на чемпионство, а «Интер» заполучил сукудетто.

Доменико Берарди Фото: Twitter

А еще:

«Нерадзурри» выиграли скудетто в 19-й раз. Следующий титул принесет клубу вторую звезду над эмблемой.

Антонио Конте выиграл четвертое скудетто как тренер. Больше только у Джованни Трапаттони, Макса Аллегри, Фабио Капелло и Марчелло Липпи.

Тест: назови чемпионский состав «Интера» из 2010-го

А еще в Италии:

«Аталанта» может упасть со второй строчки – к ней подобрались «Милан» и «Ювентус», который приколотил «Удинезе». Туринцы немного пошалили с нервишками фанатов: пропустили на 10-й минуте, но в концовочке Криштиану Роналду оформил дубль за шесть минут – с 83-й по 89-ую. Причем первый гол Криш забил курьезно: заработал пенальти, попав в стенку со штрафного, а потом сам же и забил с точки. В результате 34-го тура «Аталанта», «Юве» и «Милан» насобирали по 69 баллов, и бергамаски идут выше только по дополнительным показателям.

Криштиану Роналду («Ювентус») в сезоне-2020/21 Фото: Getty Images

А там еще и «Наполи» с пятой строчки всего лишь в паре очков от этой тройки. Неаполитанцы могли набрать столько же баллов, но оступились в игре с аутсайдерами из «Кальяри» – 1:1.

Самые жаркие матчи выдали «Лацио» с «Дженоа» (4:3) и «Болонья» с «Фиорентиной» (3:3). В первой игре было сразу несколько интересных моментов. Команды забили по одному пенальти. «Лацио» на самом деле забил пять – автогол в пользу «Дженоа» на совести Адама Марушича. Самый важный гол матча – эквалайзер в пользу «Дженоа» – забил Элдор Шомуродов. Всего в 27 матчах за генуэзцев бывший игрок «Ростова» записал пять мячей и один ассист. У «Болоньи» с «Фиорентиной» тоже было весело: Родриго Паласио и Эмануэль Виньято оформили по хет-трику – первый из голов, второй – из ассистов.

«Люблю «Интер», но возглавлю конкурентов без сомнений», – заявил Жозе Моуринью.

Франция – «Монако» без Головина не справился с «Лионом»

Конкуренты монегасков в борьбе за титул – «Лилль» и «ПСЖ» – выиграли свои матчи, а «Монако» противостоял ближайший преследователь – «Лион». Неделю назад парни Ковача обыграли тех же «ткачей» в Кубке Франции и вышли в полуфинал турнира. Теперь лионцы жаждали мести, тем более, что в прошлой игре тренер «Лиона» Руди Гарсия получил красную карточку и теперь смотрел игру с трибуны.

В новой встрече монегаски начали бодро – на 25-й минуте с передачи Бен-Йеддера забил Кевин Фолланд. Сразу же после этого Гарсия написал смску помощнику, и защитника Джейсона Денайера, который накосячил в моменте с голом, заменили на Синали Диоманде.

Игра пошла очень вязко: всего три удара в створ и 28 фолов к исходу часа игры. «Лион» больше держал мяч и в два раза чаще бил, так что «ткачи» воплотили преимущество: на 57-й минуте Мемфис Депай сравнял счет с паса Токо-Экамби.

Мемфис Депай, «Лион» Фото: Getty Images

Концовка вышла в степени прожарки rare – то есть с кровью. На 77-й минуте «Лион» вышел вперед благодаря мячу Марсело, но через девять минут Бен-Йеддер оформил 1+1, реализовав пенальти. «Монако» почти отбил ничью, но за минуту до конца основного времени 17-летний полузащитник «Лиона» Райан Шерки забил дебютный гол в чемпионатах Франции и затащил «Лиону» важнейшие три очка. Команды собрали пять удалений на двоих: красные карточки увидели Пеллегри, Жеббель, Марсело, Де Шильо и Какре.

Теперь ситуация в таблице Лиги 1 закрутилась, как круассан: «Монако» отстал от второго места с «ПСЖ» на четыре очка и на пять от лидирующего «Лилля». Зато «Лион» подобрался с монегкаскам критически близко – их разделяет балл. «Монако» в шаге от пролета мимо Лиги чемпионов в будущем сезоне.

А еще во Франции:

Середняки чемпионата «Метц» и «Нант» поглумились над слабаками Лиги 1. «Метц» нашпиговал пятью пулями глухого аутсайдера «Дижон» – 5:1. А от «Нанта» отхватил «Брест» – 1:4.

А еще в Голландии:

«Аякс» снова чемпион! Амстердамцы взяли титул досрочно, обыграв «Эммен» 4:0, и теперь у ПСВ нет даже математических шансов догнать «Аякс» за три оставшихся тура. Амстердамцы покорили Эредивизи в 35-й раз – это рекорд Нидерландов. В прошлом сезоне чемпионат не доиграли из-за пандемии, а в позапрошлом году тоже побеждал «Аякс».

Чемпионат Англии Клопп отреагировал на возможное попадание «Ливерпуля» в ЛЕ ВЧЕРА В 18:36