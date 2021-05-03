Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от футбольной деятельности супервайзера женской молодежной сборной Гаити Неллу Джозеф сроком на 10 лет.

Джозеф признали виновной в том, что она не смогла защитить физическую и психическую неприкосновенность находившихся под ее опекой спортсменок, допустив их принуждение к сексуальным отношениям с бывшим президентом Федерации футбола Гаити (ФФГ) Ивом Жан-Бартом. Разбирательство по делу Джозеф является частью расследования в отношении Жан-Барта и других официальных лиц в ФФГ, которые подозреваются в систематических актах сексуального насилия в отношении футболисток, в том числе несовершеннолетних, в период с 2014 по 2020 год.

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА установила, что Джозеф нарушила ст. 23 (Защита физической и психической неприкосновенности) Кодекса этики ФИФА и наложила на нее санкции в виде запрета на любую футбольную деятельность сроком на 10 лет. Кроме того, ее оштрафовали на 20 тысяч швейцарских франков, сообщается на сайте ФИФА

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Дела в отношении других должностных лиц ФФГ еще не завершены.

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