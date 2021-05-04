Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш дебютирует на чемпионате мира по ралли (WRC).

Как сообщает BBC , Виллаш-Боаш примет участие на домашнем для себя Ралли Португалии. Тренер выступит в третьей категории WRC3 будет управлять Citroen C3. Ралли Португалии пройдет с 20 по 23 мая.

Виллаш-Боаш уже имеет опыт участия в автогонках – в 2018 году португалец выступал на ралли-марафоне «Дакар», но его экипаж снялся после четвертого этапа многодневки.

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В феврале 2021 года Виллаш-Боаш со скандалом ушел из «Марселя» после того, как клуб в последний день трансферного окна приобрел игрока без ведома тренера.

С 2014-го по 2016-й португалец возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с ним клуб выиграл РПЛ, а также Кубок и Суперкубок России.

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