Перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» произошел инцидент возле стадиона «Стэмфорд Бридж» – фанаты лондонцев атаковали автобус гостей.
Болельщики поджидали автобус с футболистами возле стадиона с файерами и кинули в транспортное средство несколько дымовых шашек. Никто из футболистов и тренерского штаба не пострадал, сообщает Marca.
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- Автобус «Реала» уже страдал от английских фанатов: перед четвертьфинальной игрой с «Ливерпулем» болельщики мерсисайдцев швыряли камни и бутылки, разбив окно.
- В первом матче «Реал» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1.
- Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.
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