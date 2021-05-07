8 и 9 мая в Европе состоятся несколько важных и статусных матчей. Например, в Испании готовятся к битве «Барса» и «Атлетико», в Англии нападут друг на друга финалисты ЛЧ «Сити» и «Челси», в России «Локо» поборется за 3 очка с «Динамо», а во Франции «ПСЖ» – с «Ренном».

«Локомотив» – «Динамо» (8 мая, 19:30)

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«Локомотив» проиграл чемпионство «Зениту», но продолжает борьбу за Лигу чемпионов. «Спартак» немного вырвался вперед и захватил вторую строчку, поэтому железнодорожникам нужно набирать 6 очков и надеяться на ошибку красно-белых.

«Локомотив» – «Спартак» Фото: Getty Images

«Динамо» потряхивает в последних матчах, случились странные поражения от «Химок» и «Рубина», ничья с «Уралом» дома. Шанс на еврокубки почти утерян, поэтому бело-голубые в предстоящем матче точно будут настроены не так агрессивно, как «Локо». Да и встреча для команды Николича домашняя, поэтому тут читается победа хозяев.

«Барселона» – «Атлетико» (8 мая, 17:15)

Этот матч без преувеличения судьбоносный для Ла Лиги – его результат повлияет на определение чемпиона и позиций на вершине таблицы. Причем на «Барселону» давление значительно выше, чем на соперника – «Атлетико» с «Реалом» впереди на 2 очка, поэтому возможное поражение наверняка выкинет каталонцев из борьбы за титул.

Мадридцы в принципе играют очень аккуратно и щепетильно относятся в первую очередь к происходящему у своих ворот, даже если им противостоит не топ-клуб. Поэтому матч на «Камп Ноу» должен получиться скучным для обычных фанатов и потрясающим для гиков, которые будут со смаком анализировать тактические ловушки тренеров. А голов много быть не должно.

«Манчестер Сити» – «Челси» (8 мая, 19:30)

Календарь очень удачно подыграл «Сити» и «Челси» – через три дня после выхода в финал Лиги чемпионов команды встретятся в рамках АПЛ. Пепу Гвардиоле и Томасу Тухелю предоставлена замечательная возможность проверить некоторые свои хитрые тактические заготовки, которые могут стать опорой в финале еврокубка.

Пеп Гвардиола и Томас Тухель Фото: Getty Images

Если же перед предстоящей встречей опираться исключительно на увиденное в полуфиналах ЛЧ, то «Челси» выглядел солиднее и интереснее, в том числе в атаке. «Синие» безупречно сыграли против «Реала» и до последних минут не просели физически. К тому же они обыгрывали «Сити» совсем недавно в полуфинале Кубка Англии, поэтому знают, что нужно предпринять против будущего чемпиона Англии. И не должны уступить.

«Ренн» – «ПСЖ» (9 мая, 22:00)

У «ПСЖ» после вылета из ЛЧ осталась одна мотивация – достать «Лилль» и оставить титул в Париже четвертый сезон подряд (есть еще полуфинал Кубка). Во Франции играть еще три тура, и для столичных толстосумов осечки недопустимы, поэтому команда порвется в клочья, но достанет три очка в матче против «Ренна».

Единственная проблема – отсутствие Мбаппе, но и без него «ПСЖ» обязан справиться с командой, за которую также не сыграют лидеры – Камавинга и Н'Зонзи.

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