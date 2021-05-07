Соглашение о создании европейской Суперлиги официально аннулировано.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Танкреди Палмери. УЕФА добилась того, чтобы 9 клубов, объявивших о выходе из проекта, подкрепили свое решение официальным письмом. В таком случае контракт Суперлиги подлежит автоматическому расторжению.

Вышедшие клубы будут обязаны сделать пожертвования в размере 15 млн евро, из их доходов в еврокубках будет удержано по 5% за один сезон. При этом следующее участие в проектах подобных Суперлиге обернется для них штрафом в 100 млн евро.

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Также итальянский журналист отметил, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона» угрожают покинувшим проект клубам судебным иском с требованием возмещения ущерба.

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов. Но уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Первыми из Суперлиги официально вышли все шесть клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». За ними последовал «Интер», а «Милан» и «Атлетико» не определились, к какой стороне примкнуть.

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