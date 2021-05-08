Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко провел прощальный матч в карьере.

37-летний форвард не выходил на поле с 5 мая 2019 года, и матч 41-го тура Олимп-ФНЛ против «Краснодара-2» должен был стать прощальным для белорусского игрока. Завершение карьеры вышло невероятно красивым: Корниленко вышел на замену на 83-й минуте и забил уже через минуту после появления на поле.

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«Эмоции от возвращения на поле самые положительные. Мы проводим удачный сезон, и я горжусь, что в Самаре есть такая команда. Изначально я надеялся, что команда заработает пенальти, и я пробью 11-метровый. Но сложилось все намного легче – забил с игры. Это было уже за гранью, таких сценариев не пишут. Огромное спасибо болельщикам «Крыльев». По-моему мнению, это самый красивый баннер за последние 10 лет от наших болельщиков», – приводит слова Корниленко Sport24

Корниленко выступал за самарцев с 2012 по 2019 год.

«Крылья Советов» обыграли «Краснодар-2» со счетом 6:0.

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