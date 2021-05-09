Не лучший уикенд выдался у российских футболистов в Европе неделю назад. Зато в ближайшие выходные результативные действия записали на свой счет Алексей Миранчук и Денис Черышев, Александр Головин вернулся на поле после коронавируса. В чемпионатах поскромнее тоже нашлось несколько российских героев.

Миранчук снова забил после замены

Приятная тенденция в карьере Алексея Миранчука в Италии: если полузащитник выходит на замену, то обычно забивает. Так было 2 тура назад против «Болоньи», теперь же от Леши пострадала «Парма». На 58-й минуте Миранчук вышел вместо украинца Руслана Малиновского, который открыл счет в матче. А на 93-й оказался первым на подборе в штрафной площади и мощным ударом под перекладину оформил окончательный счет в матче – 5:2. Гол стал для Алексея четвертым в Серии А-2020/21 и седьмым во всех турнирах.

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У Черышева – первое результативное действие с декабря

В 2021 году Денис еще не забивал и не отдавал голевых передач. Так было до матча 35-го тура Ла Лиги против «Вальядолида». На 89-й минуте вышедший на замену Черышев подхватил мяч на фланге, вошел в штрафную и выполнил идеальный навес от лицевой линии – Тьерри Коррея в прыжке головой вонзил мяч в сетку. Ассистом российский полузащитник отпраздновал красивый юбилей – сотый матч в составе «Валенсии». Число голов и голевых передач в этих ста играх тоже символичное: 10+10.

Васютин пропустил с центра поля

Российский вратарь «Юргордена» Александр Васютин стал соавтором одного из самых красивых голов тура в чемпионате Швеции. На 85-й минуте кипер, права на которого принадлежат «Зениту», далеко вышел из ворот, чем воспользовался форвард «Дегерфорса» Виктор Эдвардсен. Идеальный парашют принес победу «Дегерфорсу», а в компенсированное время Васютин пропустил еще раз – «Юргорден» проиграл на выезде 0:2.

Герман Онугха слегка притормозил после хет-трика в предыдущем туре – в игре против «Сендерйюске» у форварда лишь ассист в эпизоде с первым голом. Онугха провел на поле 63 минуты, а его «Вайле» победил – 4:2.

Александр Головин вернулся после коронавируса и помог «Монако» обыграть «Реймс». С 28 апреля полузащитник находился на самоизоляции из-за положительного теста на ковид. Главный тренер монегасков Нико Ковач доверил Головину 10 минут на поле, за которые он отметился желтой карточкой в компенсированное время.

Александр Кокорин впервые за 2 месяца попал в заявку «Фиорентины», но на поле в игре против «Лацио» не вышел – главный тренер Джузеппе Якини решил не рисковать здоровьем игрока, который только-только вернулся в общую группу после травмы. «Фиорентина» разобралась с «Лацио» и без Кокорина – 2:0, дубль на счету Душана Влаховича.

Станислав Крицюк помог «Белененсишу» обыграть дома «Портимоненсе». За 90 минут на поле русский вратарь совершил 3 сэйва и записал на свой счет сухарь – 1:0, минимальная победа «Белененсиша».

Федор Кудряшов отыграл 90 минут в матче с «Трабзонспором», но его «Антальяспор» проиграл на выезде со счетом 1:2. Российский защитник результативными действиями не отметился.

Защитник сборной России Александр Жиров отыграл 86 минут за «Зандхаузен» в гостевом матче с «Хайденхаймом» – его команда уступила со счетом 1:2.

Евгений Башкиров не помог «Заглембе» победить «Погонь» - ничья 1:1. Полузащитник провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

Владимир Левин провел полный матч за чешский «Богемианс». Его команда разгромила «Богемианс» – 3:0. Но все мячи были забиты без участия российского полузащитника.

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин записал на свой счет сухарь в матче против «Тромсе». Его команда крупно победила дома – 3:0.

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