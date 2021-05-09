Европейские чемпионаты медленно двигаются к завершению. Туров остается все меньше, а борьба (пусть и не везде) обостряется. Пока что непонятно, кто будет чемпионом в Испании, Франции и Англии (а что, а вдруг), но первая майская неделя чуть-чуть прояснила положение.

Англия: Тухель снова уделал Пепа, «МЮ» ждет жесть

Сражение за чемпионство могло закончиться уже в эти выходные, но «Челси» чуть-чуть отсрочил празднование очередного титула Пепа – 2:1. Третья победа в АПЛ подряд позволила лондонцам забраться на третью строчку, отодвинув «Лестер». Команде Тухеля очень помог Серхио Агуэро. В конце тайма «Сити» заработал пенальти, а аргентинский форвард исполнил его даже круче Федора Смолова на ЧМ. Просто кинул мяч в руки Эдуару Менди.

Чемпионат Испании Азар случайно спас «Реал». Теперь его простят? 24 МИНУТЫ НАЗАД

Без помощи «Лестера» тоже не обошлось. «Лисы» после ничейного результата с «Саутгемптоном» в прошлом туре влетели «Ньюкаслу». К 73-й минуте домашней встречи «Лестер» горел 0:4, но голы Олбрайтона и Ихеаначо чуть подправили грустную картину.

«Манчестер Юнайтед» сыграл первый из трех матчей за пять дней и победил «Астон Виллу» со счетом 3:1. Пока что усталость на манкунианцев не давит, о чем уже рассказал Уле-Гуннар Сульшер: «Ни от одного игрока я не услышал жалоб по поводу расписания матчей, я единственный, кто ноет по этому поводу! Они просто хотят играть».

А еще в Англии:

«Ливерпуль» в тяжелом матче переехал «Сотон» (2:0) и зафиксировался на шестом лигоевропейском месте;

«Тоттенхэм» мог обскакать и мерсисайдцев, и «Вест Хэм» в борьбе за пятую строчку, но неожиданно проиграл «Лидсу» (1:3);

«Вест Хэм» в домашней игре минимально уступил «Эвертону» и пока что остался на пятом месте. До восьмой строчки всего 3 балла;

«Арсенал» переиграл «Вест Бром» (3:1) и залетел на девятое место. Если повезет, то можно и в Лигу Конференций квалифицироваться.

Почитать об АПЛ:

Испания: Ничья «Барсы» и «Атлетико» в пользу «Реала» и оживший «Эйбар»

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью и очень порадовали «Реал» и «Севилью». Мадридцы и нервионцы как раз играли между собой.

Матч прошел по горячему сценарию. Сначала забил «Реал», но гол Бензема отменили после просмотра ВАР (офсайд зафиксировали у Одриосолы). Через 15 минут счет открыл Фернандо, и команды ушли на перерыв с минимальным перевесом гостей. Зидан зарядил команду в раздевалке, провернул несколько замен, и «Реал» сравнял счет после голешника Асенсио. А дальше началось самое интересное. Карим улетел к воротам «Севильи» и заработал пенальти, но судья с помощью ВАР не поставил и его. Хуан Мартинес рассмотрел нарушение Милитао в своей штрафной и назначил точку в ворота Куртуа. Ракитич спокойно ее реализовал и еще мощнее завернул интригу в чемпионате. Но так только показалось. На 94-й минуте захейченный фанатами «Реала» после вылета из ЛЧ Эден Азар подставился под удар Тони Крооса и вырвал для мадридцев ничью.

А еще в Испании:

С лигочемпионскими местами все давно понятно, как и с теми, что дают путевки в турниры попроще. «Реал Сосьедад», «Вильярреал» и «Бетис» пока точно не решили между собой, кто и куда отберется, но, вероятно, в Европе от Испании будут они. «Атлетику» до седьмого места 5 очков, «Сельте» – 4, но у «Бетиса» еще есть игра в запасе;

«Алавес», «Вальядолид», «Уэска» и «Эльче» – вот 4 команды, бьющиеся за сохранение прописки. Таким было положение до старта 35-го тура, а потом «Эйбар» на 88-й минуте вырвал победу у «Хетафе». Команда с «Ипуруа» одержала вторую победу подряд и теперь отстает от спасительного 17-го места всего на 2 балла.

Почитать о Примере:

Франция: «ПСЖ» все еще не чемпион и рискует им не стать

«Лилль» близок к экспроприации титула Лиги 1 у «ПСЖ». В очередном туре «доги» обыграли претендующий на Лигу Конференций «Ланс» и сохранили первую строчку в таблице. На поле снова отжигал 35-летний Бурак Йылмаз. На счету турка дубль, а в последних трех матчах он настрелял пять банок.

«ПСЖ» ответил на перфоманс лидера чемпионата ничейным результатом. Неймар на радостях от продленного до 2025 года контракт забил с пенальти в конце первой половины, но для победы этого оказалось мало. Гирасси сравнял счет на 71-й минуте, и потом он уже не менялся. Кимпембе продолжил традицию «ПСЖ» по удалениям в важных матчах. На 88-й минуте он отхватил прямую красную за срыв атаки прыжком в ноги.

«Лилль» с трехочковым отрывом и лучшим результатом в личках с «ПСЖ» торжествует.

А еще во Франции:

«Лион» пока что тоже не потерял шансы на Лигу чемпионов. Победа над «Монако» в прошлом туре и вынос «Лорьяна» сейчас (4:1) помогли «ткачам» занять четвертое место с 1 очком отставания от «Монако» за два тура до финиша;

«Нант» смял третьего соперника подряд и почти выбрался из зоны вылета. Отставание даже не от спасительной 17-й строчки, а от 15-го места составляет всего один балл, так что накал в последних матчах Лиги 1 будет достойным.

Германия: «Бавария» снова чемпион, а Левандовский приблизился к рекорду Мюллера

«Бавария» взяла девятый чемпионский титул подряд. Для этого мюнхенцам даже необязательно было выходить на поле против «Гладбаха» – «РБ» оступился в матче с «Дортмундом» (2:3). У «шмелей» матч пропускал Эрлинг Холанн, но дубль Санчо и банка Ройса оставили команду Юлиана Нагельсманна только на второй строчке.

«Бавария» же в свою очередь отпинала «Гладбах». Роберт Левандовский сделал хет-трик и довел количество голов в этом сезоне Бундеслиги до 39. Казавшийся вечным рекорд Герда Мюллера (40 голов за сезон) может пасть. Впереди у польского суперстрайкера два тура и матчи против «Фрайбурга» (9-е место) и «Аугсбурга» (13-е).

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

«Вольфбург» благодаря хет-трику Йосипа Брекало разбил «Унион» и еще основательнее укрепился на третьей строчке. В Лигу чемпионов от Германии попадет четыре команды, а вот отрыв «волков» за два тура до финиша от пятого места составляет 3 очка;

До 86-й минуты матча «Айнтрахт» – «Майнц» «Вольфсбург» чувствовал себя еще увереннее, но франкфуртцы собрались и выгрызли важное очко в борьбе за путевку в главный евротурнир (1:1). До «Дортмунда», расположившегося на четвертой строчке всего один балл;

В зоне вылета все тоже очень плотно. На место в компании с «Шальке» претендует сразу пять команд: «Кёльн», «Арминия», «Герта», «Вердер» и «Аугсбург». Отобравший очки у «Айнтрахта» «Майнц» гарантировал себе минимум стыки;

Италия: «Аталанта» стала еще ближе к ЛЧ, у «Ювентуса» проблемы

С триумфатором сезона все ясно, а вот битва за Лигу чемпионов только разгорается. «Аталанта» победила благодаря очередному голешнику Руслана Малиновского. Украинец оформил уже 12-й балл по системе «гол+пас» в последних восьми матчах. Еще немножко радости добавил болельщикам Алексей Миранчук. Он сменил Малиновского на 58-й минуте и тоже забил (четвертый мяч в Серии А).

«Ювентус» и «Милан» колотились за позицию главного преследователя бергамасков. У миланцев получилось чуть лучше. Браим Диас поймал туринцев на ошибке после штрафного и завалил мяч в девятину. Ближе к концу матча опять же ударом в девятку на табло залетел Анте Ребич, а добил туринцев Фикайо Томори (3:0). Кстати, Франк Кесси еще и пенальти не забил, так что «Ювентус» легко отделался. Единственный минус для миланцев – травма Златана Ибрагимовича, которому разбили голову.

Туринцы же опустились на пятую строчку и могут остаться без Лиги чемпионов в следующем году.

А еще в Италии:

«Беневенто» влетел «Кальяри», пропустив на первой же минуте, чем существенно осложнил себе борьбу за выживание. «Парма» и «Кротоне» точно проведут следующий сезон в Серии В, а вот с третьей путевкой все очень сложно. Под угрозой не только «Беневенто», но и «Специя», «Кальяри» и даже «Торино» с «Дженоа»;

«Сампдория» организовала первый в истории Серии А чемпионский коридор, причем футболистам подал идею Клаудио Раньери: «Это спорт. Я убежден, что он состоит из таких маленьких жестов. Когда моему «Лестеру» устроили чемпионский коридор, я был искренне тронут. Поэтому считаю, что мы тоже должны были организовать его для «Интера». Они заслужили титул».

Россия: «Спартаку» открыли дорогу в ЛЧ, а «Ротор», наверное, вылетит

В День Победы матчей не проводилось, зато 8 мая команды отбегали очень интенсивно. «Зенит», видимо, отправил в ФНЛ «Ротор», сыграв на выезде вничью с «Уфой» (0:0). Сердар Азмун не забил пенальти и пока так и не покорил отметку в 20 голов за сезон. Впереди последний тур и игра с «Тамбовом», так что и до 25 банок можно будет дотянуться.

«Рубин» гостил в Туле и победил 4:2, а «Локомотив», игравший параллельно, в домашнем матче на «Арене Химки» («РЖД Арена» отбывала дисквалификацию) не справился с «Динамо». ВАР отменил гол Камано, Иван Ордец удалился, но нули с табло не стерло ни одно из этих событий.

А еще в России:

ЦСКА принимал новую команду бывшего тренера и преподал урок игры в мерзкую московскую погоду (3:1). Забил даже Федор Чалов (второй раз подряд), а еще Марио Фернандес, вернувшийся после травмы;

«Краснодар» проиграл 13-й матч в РПЛ в этом году. За два предыдущих сезона суммарно набралось меньше (6+6);

Иван Сергеев забил 40-й мяч в РПЛ, а «Крылья» разнесли «Краснодар-2». Забил даже Сергей Корниленко.

Футбол Гол Миранчука, сотка Черышева и ляп Васютина. Русские в Европе ЧАС НАЗАД