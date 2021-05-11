Чем ближе трансферное окно, тем больше слухов, связанных с переходами. Какие-то из них обязательно станут явью!

Англия

«МЮ» срочно ищет вратаря на скамейку: если Давид де Хеа и Серхио Ромеро уйдут, страховать Дина Хендерсона будет некому. Манкунианцы обратили внимание на собственного воспитанника, Тома Хитона из «Астон Виллы». 35-летний ветеран может поплнить «красных дьяволов» на правах свободного агента, полагает The Telegraph.

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А еще:

«Манчестер Сити» не спешит расставаться с Фернандиньо: 36-летний бразилец продлит контракт с манкунианцами в ближайшее время. При этом известно, что «горожане» продолжают подыскивать адекватную замену для Фернандиньо в будущем. Такой может стать полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, он уже попал в сферу интересов клуба, сообщает The Telegraph.

Фернандиньо Фото: Getty Images

«Лестер», «Лидс» и «Лейпциг» следят за Матеусом Перейрой из «Вест Брома», сообщает Express Sport. Перейра входит в число номинантов на премию «Игрок апреля» в АПЛ после того, как забил четыре мяча и сделал две передачи в четырех матчах.

Испания

У Миралема Пьянича не получилось в «Барселоне» – босниец может вернуться в «Ювентус». Если игрок перешел в «Барсу» путем обмена, то и возвращаться будет таким же способом. На этот раз в обратном направлении поедет Родриго Бентанкур. Переговоры пока на паузе, но каталонцы и туринцы договорились, что могут возобновить их в любой момент, уверены в Diario Sport.

А еще:

Не закрепившийся в «Реале» Альваро Одриосола может перейти в клуб попроще. В защитнике заинтересован «Атлетик» из Бильбао. «Реал» готов выслушать предложения по футболисту, которого приобрел у другого баскского клуба, «Сосьедада», пишет Marca.

Италия

Джанлуиджи Буффон снова покидает «Ювентус». Об этом объявил сам легендарный вратарь. «Я решил не продлевать контракт с «Ювентусом» и уйти по окончании этого сезона», – приводит слова Буффона BeIn Sports.

А еще:

«Милан», «Арсенал» и «Монако» заинтересованы в левом защитнике «Саутгемптона» Райане Бертране после того, как провалились переговоры о продлении контракта со «святыми». Известно, что «Манчестер Сити» также вышел на связь по поводу футболиста, сообщает Goal.

Франция

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо плохо справляется с продлением контракта с Килианом Мбаппе. Все, о чем говорит Леонардо, это финансовые условия, а окружение Мбаппе хочет разобраться в деталях спортивного проекта, сообщает журналист Ромен Молина.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

А еще:

«Монако» заинтересовано в укреплении оброны. На позицию вратаря монегаски рассматривают голкипера дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Романа Бюрки. Дортмундцы хотят 5 млн евро за Бюрки. По замыслу руководства «Монако», помогать швейцарцу в центре обороны будет Джером Боатенг – Нико Ковач, который уже работал с немцем, хочет, чтобы Боатенг передал опыт молодым футболистам «Монако», сообщает France Football.

Россия

Не исключено, что «Спартак» вернут на родину нидерландского полузащитника Гуса Тиля. По словам пресс-атташе красно-белых Ярослава Кулемина «Чемпионату», контакты с роттердамским клубом были, но пока без каких-либо договоренностей. Чистке со стороны «Спартака» подвергся и Аяз Гулиев. С полузащитником расторгли контракт, о чем московский клуб уже сообщил на официальном сайте.

А еще в мире:

37-летний Андрес Иньеста продлил контракт с японским «Виссел Кобе» до 2023 года. В прошлом сезоне Иньесты забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

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