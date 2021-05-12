«Крылья Советов» получили лицензию на право выступлений в РПЛ сезона-2021/21. Об этом объявил генеральный директор чемпиона ФНЛ Евгений Калакуцкий.

«Получили лицензию для участия в РПЛ. Что касается [лицензии] УЕФА, то ее сначала нужно заработать. Мы ответили [на возникшие вопросы], в результате лицензия получена», – цитируе Калакуцкого ТАСС

«Оренбург», досрочно обеспечивший второе место в ФНЛ, не получил лицензию и не пойдет на повышение. Процедуру прошел ставший третьим «Нижний Новгород», который составит «Крыльям» компанию в РПЛ, если «Оренбург» успешно не оспорит решение бюро исполкома РФС или Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Среди команд, которые бьются за зону стыковых матчей, лицензию получили «Балтика» и «Торпедо», а апелляцию «Алании» не удовлетворили.

РПЛ точно покинет «Тамбов».

«Арсенал», «Уфа» и «Ротор» бьются за два вакатных места в стыковых матчах – шансов избежать их уже нет.

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