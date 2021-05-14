Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм появится в специальном выпуске сериала «Друзья», который выйдет на платформе HBO Max 27 мая.
В реюнионе примут участие шесть исполнителей главных ролей в оригинальном шоу – Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. По данным Variety, каждый из артистов получил гонорар в размере 2,5 миллиона долларов. Съемки изначально были запланированы на февраль 2020 года, но прошли в апреле 2021 года из-за пандемии.
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Продюсеры держат в тайне подробности свежего эпизода. Но источники Variety сообщили, что в шоу пригласили несколько специальных гостей. Помимо Бекхэма в кадре окажутся поп-певец Джастин Бибер, артистка Леди Гага, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, телеведущий Джеймс Корден, корейская айдол-группа BTS и другие знаменитости.
- В 2020 году сервис HBO Max приобрел права на 10 сезонов «Друзей» у WarnerMedia и заплатил 400 миллионов долларов.
- Ранее Дэвид Бекхэм появился камео в двух фильмах Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.» и «Меч короля Артура», а также снялся в промо второй части супергеройского фильма «Дедпул».
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